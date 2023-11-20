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Haberler Galeri Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali "zaman acımasız" dedirtti!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:12

Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali "zaman acımasız" dedirtti!

Yeşilçam filmlerinden de hatırladığımız ve geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu. Şimdilerde 75 yaşında olan Tuluğ Çizgen özellikle 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındı. Sonrasında yine komedi dizilerinin vazgeçilmezi haline gelen oyuncu Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti. Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı. Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu. Geçen yılların izlerini taşıyan 75 yaşındaki sanatçı Tuluğ Çizgen'in son haline yorum yağdı...

Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

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Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.

Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Perihan Abla’nın ’Meraklı Melahat’ı, Ruhsar’ın ’Gözüm Abla’sı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’in son hali zaman acımasız dedirtti!

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

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