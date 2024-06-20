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Haberler Galeri Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci'nin doğum günü kutladı! Görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:44

Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci'nin doğum günü kutladı! Görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemedi...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Perihan Savaş son olarak katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy göstermişti. Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekmişti. Gelin-kaynananın şıklığına övgüler yağmıştı. Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci 28 yaşına bastı. Savaş, biricik gelininin doğum günü birlikte kareleri ile kutladı. Perihan Savaş ile gelinine "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" yorumları geldi...

Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci’nin doğum günü kutladı! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş son olarak oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci’nin doğum günü kutladı! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

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Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci’nin doğum günü kutladı! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Perihan Savaş'ın gelini ile yeni karesi ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci’nin doğum günü kutladı! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Perihan Savaş son olarak katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy göstermişti.

Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci’nin doğum günü kutladı! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekmişti.

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