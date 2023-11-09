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Haberler Galeri Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı! "Yaşadığım sürece bizimlesin"
Giriş Tarihi: 09.11.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 14:31

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı! "Yaşadığım sürece bizimlesin"

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nostaljik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Perihan Savaş, genç yaşta kaybettiği oyuncu eşi Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında yorum yağmuruna tutuldu. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslendi. 66 yaşındaki Perihan Savaş, 1995 yılında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i 'Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…' notuyla andı.

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’i ölüm yıl dönümünde andı! Yaşadığım sürece bizimlesin

Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken ,1995 yılında, kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı. Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’i ölüm yıl dönümünde andı! Yaşadığım sürece bizimlesin

Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmişti.

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Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’i ölüm yıl dönümünde andı! Yaşadığım sürece bizimlesin

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nostaljik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’i ölüm yıl dönümünde andı! Yaşadığım sürece bizimlesin

Usta oyuncu, genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı.

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’i ölüm yıl dönümünde andı! Yaşadığım sürece bizimlesin

Savaş, yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.

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