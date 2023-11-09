Giriş Tarihi: 09.11.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 14:31

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı! "Yaşadığım sürece bizimlesin"

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nostaljik karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Perihan Savaş, genç yaşta kaybettiği oyuncu eşi Yılmaz Zafer'e özlemini haykırdığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında yorum yağmuruna tutuldu. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslendi. 66 yaşındaki Perihan Savaş, 1995 yılında kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i 'Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…' notuyla andı.