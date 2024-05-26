Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
11:20
Perihan Savaş'ın güzel gelini Melis Ketenci'yi gören "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor!
Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Perihan Savaş'ın oğlu ve gelini ile yeni karesi ilgi odağı oldu. Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci eşi ve kayınvalidesi ile pozunu "Nasıl şanslıyım siz olduğunuz için" sözleriyle paylaştı. Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'ye "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" yorumları geldi... İşte Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci ve oğlu Savaş Zafer ile pozu...