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Haberler Galeri Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 11:02

Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi

Hayat Bilgisi, Üzgünüm Leyla, Bir Kadın Bir Erkek, Şehnaz Tango, Kızlar Yurdu, Perihan Abla, Gırgıriyede Cümbüş Var, Görgüsüzler, Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriye, Evlidir Ne Yapsa Yeridir, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Saffet Beni Affet, Mavi Boncuk, Zühtü, Köyden İndim Şehire gibi birçok sayısız projede yer almıştı usta oyuncu Perran Kutman...74 yaşındaki Perran Kutman'ın ilk eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş. Bunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, Hababam Sınıfı gibi filmlerde rol alan ve Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Afet Öğretmen karakteriyle hafızalara kazınan Perran Kutman hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi

1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.

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Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi

Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.

Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi

1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın emektar oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

Perran Kutman’ın ilk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi

Perran Kutman, 1973 ila 1978 yılları arasında Hüseyin Kutman ile evli kalmıştı.

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