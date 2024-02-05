Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
11:02
Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş! İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi
Hayat Bilgisi, Üzgünüm Leyla, Bir Kadın Bir Erkek, Şehnaz Tango, Kızlar Yurdu, Perihan Abla, Gırgıriyede Cümbüş Var, Görgüsüzler, Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriye, Evlidir Ne Yapsa Yeridir, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Saffet Beni Affet, Mavi Boncuk, Zühtü, Köyden İndim Şehire gibi birçok sayısız projede yer almıştı usta oyuncu Perran Kutman...74 yaşındaki Perran Kutman'ın ilk eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş. Bunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.