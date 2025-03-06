Pılını pırtını toplayıp ülkeyi terk ediyor! Ercan Deniz’in kardeşi Özcan Deniz hakkındaki şoke eden iddiası ağızları açık bıraktı!

ÖZCAN DENİZ'İN ABİSİNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz'in Müge Anlı'ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekmişti:

"Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…"