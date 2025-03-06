Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
11:30
Pılını pırtını toplayıp ülkeyi terk ediyor! Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz hakkındaki şoke eden iddiası ağızları açık bıraktı!
Oyuncu Özcan Deniz'in özel hayatındaki dram, son günlerde magazin gündeminde sıkça yer aldı. Özellikle tüm bu ailevi sorunların ardından kalp spazmı geçirdiği de ortaya çıkmıştı. Olaylar, Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'in, ünlü sanatçının ailesine yeterince destek vermediğini ve ihmal ettiğini iddia etmesiyle başlamıştı. Ardından gelen gelişmelerle birlikte, Ercan Deniz, ünlü oyuncu hakkında şok edici bir iddiada bulundu!