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Haberler Galeri Pınar Altuğ derin dekolteli siyah elbisesi ile baş döndürdü! Miss Turkey 2022 gecesine Pınar Altuğ damgası!
Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 08:55

Pınar Altuğ derin dekolteli siyah elbisesi ile baş döndürdü! Miss Turkey 2022 gecesine Pınar Altuğ damgası!

Miss Turkey 2022 güzelleri belli oldu. Gecede jüri koltuğunda kendisi de tescilli güzellerden olan Pınar Altuğ da vardı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri topladı. Miss Turkey 2022 törenine özenle hazırlanan Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu. Sosyal medya hesabından geceye ait fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ'un vücudunu saran siyah elbisesi ile pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Zarafetini konuşturan Pınar Altuğ'a "Hep mi asil olunur" "Bu nasil bir güzellik maşallah" yorumları geldi. İşte Pınar Altuğ'un siyah şıklığı....

Pınar Altuğ derin dekolteli siyah elbisesi ile baş döndürdü! Miss Turkey 2022 gecesine Pınar Altuğ damgası!

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor.

Pınar Altuğ derin dekolteli siyah elbisesi ile baş döndürdü! Miss Turkey 2022 gecesine Pınar Altuğ damgası!

Pınar Altuğ son olarak jüri koltuğunda olduğu Miss Turkey 2022 yarışması ile gündeme geldi. Miss Turkey 2022 güzelleri dün akşam belli oldu. Miss Turkey 2022 birinci güzeli 19 numara Nursena Say oldu. İkinci güzel Aleyna Şirin… Üçüncü ise 1983 Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan oldu.

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Pınar Altuğ derin dekolteli siyah elbisesi ile baş döndürdü! Miss Turkey 2022 gecesine Pınar Altuğ damgası!

Gecede jüri koltuğunda kendisi de tescilli güzellerden olan Pınar Altuğ da vardı. 48 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri topladı.

Pınar Altuğ derin dekolteli siyah elbisesi ile baş döndürdü! Miss Turkey 2022 gecesine Pınar Altuğ damgası!

Miss Turkey 2022 törenine özenle hazırlanan Pınar Altuğ, derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesinin içinde muhteşem görünüyordu.

Pınar Altuğ derin dekolteli siyah elbisesi ile baş döndürdü! Miss Turkey 2022 gecesine Pınar Altuğ damgası!

İşte Pınar Altuğ'un siyah şıklığı....

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