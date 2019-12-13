Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...

Türk televizyon dünyasının en güzel isimlerinden olan Pınar Altuğ'un tescilli güzellerden olduğunu biliyor muydunuz? Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okuduğu dönemde mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ 1994 yılında Miss Turkey seçilmiş ve ardından kendini televizyonun büyülü dünyasında bulmuştur. 1995 yılında ilk programını sunan Pınar Altuğ, Pınar'ın Yemek Zevki isimli bir programla mankenliğe veda etmiştir. Sonrasında çeşitli magazin programlarının sunuculuğunu yapan Pınar Altuğ kariyerinin zirvesine Çocuklar Duymasın dizisindeki başarılı oyunculuk performansı ile tırmandı. Tüm Türkiye'nin Meltem karakteri ile tanıdığı Pınar Altuğ 2008 yılındaki hayatını kendi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile birleştirdi. Su adında bir de kızı olan Pınar Altuğ güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medyayı aktf kullanan ünlülerden olan Pınar Altuğ'un son yaptığı paylaşım ise sosyal medyada olay oldu. 1994 yılındaki hali ile sarıldığı fotoğrafı paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un estetiksiz hali ile paylaştığı fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...