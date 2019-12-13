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  • Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...

estetiksiz hali ile yaptı yıkıldı! İşte 1994 yılındaki ...

Türk televizyon dünyasının en güzel isimlerinden olan 'un tescilli güzellerden olduğunu biliyor muydunuz? Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okuduğu dönemde mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ 1994 yılında seçilmiş ve ardından kendini televizyonun büyülü dünyasında bulmuştur. 1995 yılında ilk programını sunan Pınar Altuğ, Pınar'ın Yemek Zevki isimli bir programla mankenliğe veda etmiştir. Sonrasında
çeşitli magazin programlarının sunuculuğunu yapan Pınar Altuğ kariyerinin zirvesine dizisindeki başarılı oyunculuk performansı ile tırmandı. Tüm 'nin Meltem karakteri ile tanıdığı Pınar Altuğ 2008 yılındaki hayatını kendi gibi oyuncu ile birleştirdi. Su adında bir de kızı olan Pınar Altuğ güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medyayı aktf kullanan ünlülerden olan Pınar Altuğ'un son yaptığı paylaşım ise sosyal medyada olay oldu. 1994 yılındaki hali ile sarıldığı fotoğrafı paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte ile paylaştığı fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:48
Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...

Türk televizyon dünyasının en güzel isimlerinden olan 'un tescilli güzellerden olduğunu biliyor muydunuz? Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okuduğu dönemde mankenlik yapmaya başlayan Pınar Altuğ 1994 yılında seçilmiş ve ardından kendini televizyonun büyülü dünyasında bulmuştur. 1995 yılında ilk programını sunan Pınar Altuğ, Pınar'ın Yemek Zevki isimli bir programla mankenliğe veda etmiştir. Sonrasında çeşitli magazin programlarının sunuculuğunu yapan Pınar Altuğ kariyerinin zirvesine dizisindeki başarılı oyunculuk performansı ile tırmandı. Tüm 'nin Meltem karakteri ile tanıdığı Pınar Altuğ 2008 yılındaki hayatını kendi gibi oyuncu ile birleştirdi. Su adında bir de kızı olan Pınar Altuğ güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medyayı aktf kullanan ünlülerden olan Pınar Altuğ'un son yaptığı paylaşım ise sosyal medyada olay oldu. 1994 yılındaki hali ile sarıldığı fotoğrafı paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte ile paylaştığı fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz ...

Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...

ZARA

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Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...
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Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...

EBRU YAŞAR

Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...
Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...

TÜRKAN ŞORAY

Pınar Altuğ estetiksiz hali ile selfie yaptı sosyal medya yıkıldı! İşte 1994 yılındaki Pınar Altuğ'un estetiksiz hali...
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