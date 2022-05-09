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Haberler Galeri Pınar Altuğ meğer annesinin ölüm yıl dönümünde anne olmuş! Pınar Altuğ'un bir yanı anne özlemi, bir yanı anne şefkati!
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:01

Pınar Altuğ meğer annesinin ölüm yıl dönümünde anne olmuş! Pınar Altuğ'un bir yanı anne özlemi, bir yanı anne şefkati!

Pınar Altuğ bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına değişik duygular yaşattı. Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. 10 yıl sonra ise annesininin ölüm yıl dönümünde Pınar Altuğ kızı Su'yu kucağına aldı. Pınar Altuğ Anneler Günü paylaşımında kızı Su Atacan ile fotoğrafının yanı sıra annesinin nostaljik karesi ile özlemini haykırdı. Pınar Altuğ'un annesine beğeni yağarken, güzelliği ile dikkat çeken Selma Altuğ için "Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un "Anne olmayı çok sevdim ben. Annem her geçen gün seni daha iyi anlıyorum" dediği çok özel Anneler Günü paylaşımı...

Pınar Altuğ meğer annesinin ölüm yıl dönümünde anne olmuş! Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemi, bir yanı anne şefkati!

Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabından yaptığı Anneler Günü paylaşımı duygulandırdı.

Pınar Altuğ meğer annesinin ölüm yıl dönümünde anne olmuş! Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemi, bir yanı anne şefkati!

Sevilen oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da son dönemde oldukça adından söz ettiriyor. Pınar Altuğ bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına değişik duygular yaşattı.

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Pınar Altuğ meğer annesinin ölüm yıl dönümünde anne olmuş! Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemi, bir yanı anne şefkati!

Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti.

Pınar Altuğ meğer annesinin ölüm yıl dönümünde anne olmuş! Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemi, bir yanı anne şefkati!

10 yıl sonra ise annesininin ölüm yıl dönümünde Pınar Altuğ kızı Su'yu kucağına aldı.

Pınar Altuğ meğer annesinin ölüm yıl dönümünde anne olmuş! Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemi, bir yanı anne şefkati!

Pınar Altuğ Anneler Günü paylaşımında kızı Su Atacan ile fotoğrafının yanı sıra annesinin nostaljik karesi ile özlemini haykırdı.

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