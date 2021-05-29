Pınar Altuğ mini şortlu pozu ile alev aldı! 46 yaşındaki Pınar Altuğ'a övgüler yağdı...

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ güzelliğiyle yine kendine hayran bıraktı. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde bornozlu pozu ile yeni işini duyurmuştu. Ürünlerini tanıttığı fotoğraflarda bizzat kendi poz veren Pınar Altuğ bu kez mini şortu ile objektif karşısına geçti. 46 yaşındaki Pınar Altuğ mini şortu ile verdiği poz sonrası sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Pınar Altuğ'un düzgün fiziğine övgüler yağdı...