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Haberler Galeri Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu! Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı....
Giriş Tarihi: 15.08.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 14:59

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu! Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı....

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan Pınar Altuğ son olarak kendisinden yaşça küçük olan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Evlilik teklifi aldığı günün yıldönümünü kutlayan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan "İyi ki be kocam iyi ki" sözleri ile seslendi. Oldukça formda görünen 46 yaşındaki Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin sarmaş dolaş aşk pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu! Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı....

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu! Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı....

Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

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Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu! Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı....

Her yaptığı olay olan Pınar Altuğ son olarak kendisinden yaşça küçük olan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu! Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı....

Evlilik teklifi aldığı günün yıldönümünü kutlayan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan "İyi ki be kocam iyi ki" sözleri ile seslendi.

Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş aşk pozu! Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı....

Oldukça formda görünen 46 yaşındaki Pınar Altuğ askılı elbisesi ile göz kamaştırdı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin sarmaş dolaş aşk pozuna beğeni ve yorum yağdı.

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