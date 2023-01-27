Pınar Altuğ’nun güzeller güzeli kızı Su Atacan 14 yaşına bastı! Ünlü oyuncu hayatındaki acı tesadüfü duygu yüklü sözlerle paylaştı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i olarak tanıdığımız Pınar Altuğ, kızı Su Atacan'ın doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 48 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın ve annesi Selma Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. 14 yaşına basan kızı Su Atacan'ın yeni yaşını kutlayan ünlü oyuncu takipçileriyle hayatındaki acı tesadüfü de paylaştı. Altuğ 'Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak. Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi, canımın içini kucağıma aldığım gün' dedi ve takipçileriyle dertleşti. İşte Pınar Altuğ'un duygu yüklü paylaşımı…