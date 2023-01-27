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Haberler Galeri Pınar Altuğ’nun güzeller güzeli kızı Su Atacan 14 yaşına bastı! Ünlü oyuncu hayatındaki acı tesadüfü duygu yüklü sözlerle paylaştı!
Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 11:35

Pınar Altuğ’nun güzeller güzeli kızı Su Atacan 14 yaşına bastı! Ünlü oyuncu hayatındaki acı tesadüfü duygu yüklü sözlerle paylaştı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i olarak tanıdığımız Pınar Altuğ, kızı Su Atacan'ın doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 48 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın ve annesi Selma Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. 14 yaşına basan kızı Su Atacan'ın yeni yaşını kutlayan ünlü oyuncu takipçileriyle hayatındaki acı tesadüfü de paylaştı. Altuğ 'Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak. Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi, canımın içini kucağıma aldığım gün' dedi ve takipçileriyle dertleşti. İşte Pınar Altuğ'un duygu yüklü paylaşımı…

Pınar Altuğ’nun güzeller güzeli kızı Su Atacan 14 yaşına bastı! Ünlü oyuncu hayatındaki acı tesadüfü duygu yüklü sözlerle paylaştı!

Ünlü oyuncu - sunucu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da her zaman dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan oyuncu takipçilerinin yorumlarına da kayıtsız kalamıyor. Pınar Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın doğum gününü hüzünlü bir paylaşımla kutladı. İşte ünlü oyuncunun annesi Selma Altuğ'u andığı ve kızı Su Atacan için yazdığı duygusal paylaşım...

Pınar Altuğ’nun güzeller güzeli kızı Su Atacan 14 yaşına bastı! Ünlü oyuncu hayatındaki acı tesadüfü duygu yüklü sözlerle paylaştı!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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Pınar Altuğ’nun güzeller güzeli kızı Su Atacan 14 yaşına bastı! Ünlü oyuncu hayatındaki acı tesadüfü duygu yüklü sözlerle paylaştı!

Pınar Altuğ'un paylaşımlarında özellik 2009 doğumlu kızı Su Atacan ilgi odağı oluyor.

Pınar Altuğ’nun güzeller güzeli kızı Su Atacan 14 yaşına bastı! Ünlü oyuncu hayatındaki acı tesadüfü duygu yüklü sözlerle paylaştı!

Pınar Altuğ'ın paylaşımlarında kızı Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemiyor.

Pınar Altuğ’nun güzeller güzeli kızı Su Atacan 14 yaşına bastı! Ünlü oyuncu hayatındaki acı tesadüfü duygu yüklü sözlerle paylaştı!

"TIPATIP BABASINA BENZİYOR"

Kullanıcılar, 'bir kız bu kadar mı babasının aynısı olur', 'sanki baba biraz', 'tıpatıp babasına benziyor', 'mutluluğunuz daim olsun' gibi yorumlarda bulunmuştu.

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