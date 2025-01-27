Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
10:16
Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!
Ünlü sunucu, oyuncu ve manken Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine değişik duygular yaşattı. Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 tarihinde kaybetti. Ünlü oyuncu 10 yıl sonra annesinin ölüm yıl dönümünde kızı Su'yu kucağına aldı. Bir yanı anne özlemiyle yanıp kavrulan Pınar Altuğ, paylaşımında önce kızının doğum gününü kutladı, ardından da annesinin ölüm yıl dönümünü andı. İşte Pınar Altuğ'un o duygu yüklü paylaşımı!