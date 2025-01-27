Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Altuğ paylaşımına, "İyi ki doğmuşsun meleğim ❤️ #Kizim, Canım Annem seni çok özlüyorum" notunu ekledi.

"ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM"

Geçtiğimiz yıl Pınar Altuğ'un "Anne olmayı çok sevdim ben. Annem her geçen gün seni daha iyi anlıyorum" paylaşımı çok konuşulmuştu.