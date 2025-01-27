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Haberler Galeri Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:16

Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!

Ünlü sunucu, oyuncu ve manken Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine değişik duygular yaşattı. Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 tarihinde kaybetti. Ünlü oyuncu 10 yıl sonra annesinin ölüm yıl dönümünde kızı Su'yu kucağına aldı. Bir yanı anne özlemiyle yanıp kavrulan Pınar Altuğ, paylaşımında önce kızının doğum gününü kutladı, ardından da annesinin ölüm yıl dönümünü andı. İşte Pınar Altuğ'un o duygu yüklü paylaşımı!

Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!

Oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor.

Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!

DEĞİŞİK DUYGULAR YAŞATTI

Ünlü yıldız, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarına değişik duygular yaşattı.

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Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!

ANNESİNİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE KIZINI KUCAĞINA ALDI

Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. 10 yıl sonra ise annesinin ölüm yıl dönümünde Pınar Altuğ kızı Su'yu kucağına aldı.

Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!

DOĞUM GÜNÜNDE BURUK ANMA!

Pınar Altuğ, bugün yaptığı paylaşımla önce kızının doğum gününü kutladı, ardından da annesinin ölüm yıl dönümünün andı.

Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Altuğ paylaşımına, "İyi ki doğmuşsun meleğim ❤️ #Kizim, Canım Annem seni çok özlüyorum" notunu ekledi.

"ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM"

Geçtiğimiz yıl Pınar Altuğ'un "Anne olmayı çok sevdim ben. Annem her geçen gün seni daha iyi anlıyorum" paylaşımı çok konuşulmuştu.

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