Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a aldığı pantolon alay konusu oldu! "Boy farkı iyice açıldı" Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi!

Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:49
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
11:07
Yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine mutlu evlilikleriyle göğüs geren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti aşklarıyla düşman çatlatıyor. Evliliklerini kızları Su ile taçlandıran çift aile yaşantılarıyla sanat camiasında da parmakla gösterin isimlerden. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan'ı da Instagram'a girmeye ikna etmişti. İkili sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra takipçi yorumlarına verdikleri yanıtlarla da çok konuşuluyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan son olarak yakın arkadaşlarının nikahından paylaşımda bulundu. Pınar Altuğ'un paylaşımına ise Yağmur Atacan'ın ekoseli bol paça pantolonu damga vurdu. Yağmur Atacan'ın pantolonuna yorum yağdı. Pınar Altuğ'un eşine aldığı pantolon alay konusu olurken çiftin yanıtları da dikkat çekti.