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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a aldığı pantolon alay konusu oldu! "Boy farkı iyice açıldı" Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi!
Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:07

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a aldığı pantolon alay konusu oldu! "Boy farkı iyice açıldı" Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi!

Yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine mutlu evlilikleriyle göğüs geren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti aşklarıyla düşman çatlatıyor. Evliliklerini kızları Su ile taçlandıran çift aile yaşantılarıyla sanat camiasında da parmakla gösterin isimlerden. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan'ı da Instagram'a girmeye ikna etmişti. İkili sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra takipçi yorumlarına verdikleri yanıtlarla da çok konuşuluyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan son olarak yakın arkadaşlarının nikahından paylaşımda bulundu. Pınar Altuğ'un paylaşımına ise Yağmur Atacan'ın ekoseli bol paça pantolonu damga vurdu. Yağmur Atacan'ın pantolonuna yorum yağdı. Pınar Altuğ'un eşine aldığı pantolon alay konusu olurken çiftin yanıtları da dikkat çekti.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a aldığı pantolon alay konusu oldu! Boy farkı iyice açıldı Pınar Altuğ’dan yanıt gecikmedi!

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla sık sık ses getiriyor.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a aldığı pantolon alay konusu oldu! Boy farkı iyice açıldı Pınar Altuğ’dan yanıt gecikmedi!

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın, mutlu birlikteliklerinden Su adında bir kızı olmuştu.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a aldığı pantolon alay konusu oldu! Boy farkı iyice açıldı Pınar Altuğ’dan yanıt gecikmedi!

Aralarındaki 9 yaş fark olan ve yıllardır bitmek bilmeyen yaş farkı, boy farkı eleştirilerine maruz kalan çift, birbirlerine olan aşklarıyla cevabın en güzelini veriyor.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a aldığı pantolon alay konusu oldu! Boy farkı iyice açıldı Pınar Altuğ’dan yanıt gecikmedi!

Aile yaşantılarıyla sanat camiasında da parmakla gösterin isimlerden olan Pınar Altuğ ile Yapmur Atacan sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a aldığı pantolon alay konusu oldu! Boy farkı iyice açıldı Pınar Altuğ’dan yanıt gecikmedi!

Pınar Altuğ geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Atacan'ı da Instagram'a girmeye ikna etmişti.

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