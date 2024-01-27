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Haberler Galeri Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 08:35

Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!

Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Meltem'i olarak tanıdığımız Pınar Altuğ, kızı Su Atacan'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Pınar Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın ve annesi Selma Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. 15 yaşına giren kızı Su Atacan'ın yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun takipçileri hayatındaki acı tesadüfe hüzünlendi. Pınar Altuğ paylaşımına "Canımın içi kızım, kıymetlim iyi ki doğmuşsun! Annem çok özlüyorum" notunu ekledi. İşte Pınar Altuğ'un yürekleri parçalayan paylaşımı…

Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!

Ünlü oyuncu - sunucu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da her zaman dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan oyuncu takipçilerinin yorumlarına da kayıtsız kalamıyor. Pınar Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın doğum gününü hüzünlü bir paylaşımla kutladı. İşte ünlü oyuncunun annesi Selma Altuğ'u andığı ve kızı Su Atacan için yazdığı duygusal paylaşım...

Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!

Pınar Altuğ'un paylaşımlarında özellik 2009 doğumlu kızı Su Atacan ilgi odağı oluyor.

Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!

Pınar Altuğ'ın paylaşımlarında kızı Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemiyor.

Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!

"TIPATIP BABASINA BENZİYOR"

Kullanıcılar, 'bir kız bu kadar mı babasının aynısı olur', 'sanki baba biraz', 'tıpatıp babasına benziyor', 'mutluluğunuz daim olsun' gibi yorumlarda bulunmuştu.

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