Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!

Ünlü oyuncu - sunucu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da her zaman dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan oyuncu takipçilerinin yorumlarına da kayıtsız kalamıyor. Pınar Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın doğum gününü hüzünlü bir paylaşımla kutladı. İşte ünlü oyuncunun annesi Selma Altuğ'u andığı ve kızı Su Atacan için yazdığı duygusal paylaşım...