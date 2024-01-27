Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
08:35
Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan 15 yaşına girdi! Ünlü oyuncunun hayatındaki acı tesadüf duygulandırdı!
Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinin 'Meltem'i olarak tanıdığımız Pınar Altuğ, kızı Su Atacan'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Pınar Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın ve annesi Selma Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. 15 yaşına giren kızı Su Atacan'ın yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun takipçileri hayatındaki acı tesadüfe hüzünlendi. Pınar Altuğ paylaşımına "Canımın içi kızım, kıymetlim iyi ki doğmuşsun! Annem çok özlüyorum" notunu ekledi. İşte Pınar Altuğ'un yürekleri parçalayan paylaşımı…