Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
10:02
Pique, 'Ben masumum' diyerek kendini savundu! "Yaz kızım 200 torba çimento"
Futbol dünyası Gerard Pique ve dünyaca ünlü şarkıcı Shakira çiftini konuşuyor. Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan Barcelonalı yıldız Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira cephesinde yaşananlar, gündem oldu. İspanya basını, Shakira'nın yıldız oyuncu Pique'yi başka bir kadınla birlikte olurken suçüstü yakaladığını yazmıştı. Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın merak konusu olurken, Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, ünlü çiftin olayını köşesine taşıdı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...