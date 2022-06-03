Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Pique, 'Ben masumum' diyerek kendini savundu! "Yaz kızım 200 torba çimento"
Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:02

Pique, 'Ben masumum' diyerek kendini savundu! "Yaz kızım 200 torba çimento"

Futbol dünyası Gerard Pique ve dünyaca ünlü şarkıcı Shakira çiftini konuşuyor. Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan Barcelonalı yıldız Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira cephesinde yaşananlar, gündem oldu. İspanya basını, Shakira'nın yıldız oyuncu Pique'yi başka bir kadınla birlikte olurken suçüstü yakaladığını yazmıştı. Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadın merak konusu olurken, Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, ünlü çiftin olayını köşesine taşıdı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...

Pique, ’Ben masumum’ diyerek kendini savundu! Yaz kızım 200 torba çimento

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı.

Pique, ’Ben masumum’ diyerek kendini savundu! Yaz kızım 200 torba çimento

Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan İspanyol futbolcu Gerard Pique ile şarkıcı Shakira'nın ilişkisinde şoke eden bir gelişme yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pique, ’Ben masumum’ diyerek kendini savundu! Yaz kızım 200 torba çimento

Shakira, yıldız oyuncu Pique'yi başka bir kadınla birlikte olurken suçüstü yakaladı. Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'den ayrılma kararı aldı.

Pique, ’Ben masumum’ diyerek kendini savundu! Yaz kızım 200 torba çimento

Uzun bir süredir ayrı yaşadıkları belirtilen ikiliden Shakira Mayıs ayında çocukları Milan ve Sasha ile birlikte, Pique olmadan iki kez İbiza'ya tatile gitmiş, yaşananlar ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Pique, ’Ben masumum’ diyerek kendini savundu! Yaz kızım 200 torba çimento

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldı.

SON DAKİKA