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  • Pis Yedili dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!

dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!

isimlerin zaman içindeki değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Ekranda sürekli görmeye alışkın olduğumuz ünlüler gerek estetik operasyonlarla gerekse makyaj ve bakımla yıllara meydan okusalar bile zamanla büyük bir değişime uğruyorlar. Peki Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Alice karateriyle akıllarda yer edinen genç oyuncu Ecem Karavus, değişimiyle de hayranlarını şaşırttı. Ve başta Ecem Karavus olmak üzere İşte ünlü isimlerin hayret ettiren değişimleri...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 22:01
Pis Yedili dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!
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Pis Yedili dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!

FAHRİYE EVCEN

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Pis Yedili dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!

FAHRİYE EVCEN

Pis Yedili dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!

EMINA JAHOVIC

Pis Yedili dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!

EMINA JAHOVIC

Pis Yedili dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!

İLBER ORTAYLI

Pis Yedili dizisinde Orço'nun tek aşkıydı, Alice'in son hali görenleri şoke ediyor!

İLBER ORTAYLI

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