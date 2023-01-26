Giriş Tarihi: 26.01.2023 08:13
Pis Yedili oyuncuları şimdi ne yapıyor? Pis Yedili'nin Albino PC'si son hali ile ağızları açık bıraktı! Kimse tanıyamadı!
Bir dönem ekranların en sevilen gençlik dizilerinden olan Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen zamanda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. "Pis Yedili" dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Lise sıralarında geçen bazen hüzünlü ama çoğu zaman komik olayları anlatan Pis Yedili'nin oyuncuları değişimleriyle ağızları açık bıraktı. Dizide liseli gençler olarak boy gösteren oyuncuların son halleri merak ediliyor ve sık sık sosyal medyada araştırılıyor. Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören O isimlerden biri de "Pis Yedili" dizisinde canlandırdığı Albino karakteriyle Ahmet Yıldırım oldu. 'PC' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım, diziden sonra ekranlardan elini eteğini çekti. İşte Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın merak edilen gerçek hali ve Pis Yedili'nin oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...