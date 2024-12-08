Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!
Giriş Tarihi: 08.12.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 07:08

Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!

Bir dönem podyumların aranan ismi Esin Moralıoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. 90'lı yıllara damga vuran Esin Moralıoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Mankenler kraliçesi olan Esin Moralıoğlu, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Deneyimli manken Esin Moralıoğlu, şimdiler bakın ne yapıyor? Moralıoğlu, sakin bir hayat yaşıyor. 55 yaşındaki Esin Moralıoğlu'nun değişimi çok konuşuldu. "Mankenler Kraliçesi"ni tanıyabilene aşk olsun! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu'nun son hali…

Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!

Herkes onu konuşuyor... 1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu, bakın şimdi ne yapıyor?

Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!

Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!

Esin Moralıoğlu uzun aradan sonra sosyal medyada gündem oldu.

Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!

1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu, değişimiyle şaşırttı.

Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!

90'lı yıllarda podyumun en aranılan isimleri arasında olan Esin Moralıoğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA