Giriş Tarihi: 08.12.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
07:08
Podyumların unutulmaz ismi mankenler kraliçesiydi! Esin Moralıoğlu’yu tanıyabilene aşkı olsun!
Bir dönem podyumların aranan ismi Esin Moralıoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. 90'lı yıllara damga vuran Esin Moralıoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Mankenler kraliçesi olan Esin Moralıoğlu, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Deneyimli manken Esin Moralıoğlu, şimdiler bakın ne yapıyor? Moralıoğlu, sakin bir hayat yaşıyor. 55 yaşındaki Esin Moralıoğlu'nun değişimi çok konuşuldu. "Mankenler Kraliçesi"ni tanıyabilene aşk olsun! İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu'nun son hali…