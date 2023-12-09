Giriş Tarihi: 09.12.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
07:27
'Ponzi' Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! "Çaktırmadan anahtarı bırak..." Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!
Ünlü isimleri yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın, bankanın Florya Şubesi'nde çalışırken yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları, ortaya çıktı. Bankanın geriye dönük yaptığı incelemeyle ortaya çıkan kayıtlarda, Seçil Erzan'ın bankanın operasyon müdürüyle kurum içi yaptığı telefon görüşmesini kapattığını sanıp, devam ettiği görülüyor. 25 Şubat 2022'de yapılan görüşmede, telefonun açık kaldığından habersiz olan Seçil Erzan, cep telefonundan "Moji" lakaplı Mojtaba Haghani ile dikkat çeken bir konuşma yapıyor. İşte dava dosyasına giren Seçil Erzan - Moji konuşmasının detayları...