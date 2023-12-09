'Ponzi' Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! "Çaktırmadan anahtarı bırak..." Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!

ŞENGÜLER 12 MİLYON PARA KAPTIRDI

Ailesinden miras kalan iş hanını satarak Seçil Erzan'ın "özel fon var" vaadine kanan kişilerden bir tanesi de 62 yaşındaki Nuray Şengüler'di. 32 yıldır Florya'da ikamet eden Şengüler, ifadesine göre Erzan'ı 10 yıldır tanıdığını söyledi. Erzan'ın kendisine, "Hastane masrafın çok oluyor. Paran hesabında eriyor. Gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım. Bu fona sadece özel müşteriler giriyor. Giriş için 100-150 milyon lira gerekli ancak ben müdür olduğum için seni bu fona sokmaya çalışacağım" diyerek ikna ettiğini söyleyen Şengüler, toplamda 12 milyon liraya yakın para kaptırdı.