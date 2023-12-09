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Haberler Galeri 'Ponzi' Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! "Çaktırmadan anahtarı bırak..." Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!
Giriş Tarihi: 09.12.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 07:27

'Ponzi' Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! "Çaktırmadan anahtarı bırak..." Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!

Ünlü isimleri yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın, bankanın Florya Şubesi'nde çalışırken yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları, ortaya çıktı. Bankanın geriye dönük yaptığı incelemeyle ortaya çıkan kayıtlarda, Seçil Erzan'ın bankanın operasyon müdürüyle kurum içi yaptığı telefon görüşmesini kapattığını sanıp, devam ettiği görülüyor. 25 Şubat 2022'de yapılan görüşmede, telefonun açık kaldığından habersiz olan Seçil Erzan, cep telefonundan "Moji" lakaplı Mojtaba Haghani ile dikkat çeken bir konuşma yapıyor. İşte dava dosyasına giren Seçil Erzan - Moji konuşmasının detayları...

Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
’Ponzi’ Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! Çaktırmadan anahtarı bırak... Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın "Fatih Terim fonu" adı altında çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan'ın bankanın Florya'daki şubesinde çalışırken banka içi yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları dava dosyasında yer aldı.

’Ponzi’ Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! Çaktırmadan anahtarı bırak... Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!

Kayıtlar, bankanın geriye dönük yaptığı incelemeyle ortaya çıktı. Bankanın Teftiş Kurulu Raporu'na yansıyan olayda, bankanın Florya Şubesi Operasyon Yönetmeni Ayşe E. ile Seçil Erzan arasında 25 Şubat 2022'de bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Bankanın Teftiş Kurulu Raporuna göre, 25 Şubat 2022 saat 15.14'te gerçekleşen Ayşe E. ve Seçil Erzan arasındaki görüşme 1.10 dakika sürdü ancak Erzan, telefonunun kapandığını sandı.

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’Ponzi’ Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! Çaktırmadan anahtarı bırak... Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!

"SEN BAGAJA KOY, ANAHTARI BIRAKIRSIN ÇAKTIRMADAN"

Kapandığını sandığı telefon kayıt altına alıyordu. Karşısında ise Erzan'a zorla borcu olmadığını söylettirdiğine ilişkin arabada video kaydı çektirdiği ortaya çıkan "Moji" lakaplı Mojtaba Haghani vardı. Erzan'ın "Moji sen bagaja koy, sonra bana anahtarı bırakırsın çaktırmadan. Ben hemen senin arkandan çıkarım" şeklinde ifadeler kullandığı bankanın teftiş kurulu raporunda yer aldı.

’Ponzi’ Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! Çaktırmadan anahtarı bırak... Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!

ŞENGÜLER 12 MİLYON PARA KAPTIRDI

Ailesinden miras kalan iş hanını satarak Seçil Erzan'ın "özel fon var" vaadine kanan kişilerden bir tanesi de 62 yaşındaki Nuray Şengüler'di. 32 yıldır Florya'da ikamet eden Şengüler, ifadesine göre Erzan'ı 10 yıldır tanıdığını söyledi. Erzan'ın kendisine, "Hastane masrafın çok oluyor. Paran hesabında eriyor. Gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım. Bu fona sadece özel müşteriler giriyor. Giriş için 100-150 milyon lira gerekli ancak ben müdür olduğum için seni bu fona sokmaya çalışacağım" diyerek ikna ettiğini söyleyen Şengüler, toplamda 12 milyon liraya yakın para kaptırdı.

’Ponzi’ Seçil Erzan telefonu kapattım sandı ama banka kaydetti! Çaktırmadan anahtarı bırak... Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında!

ŞUBE ÇALIŞANLARI: "PARANI NEREYE YATIRIYORSUN ABLA?"

Şengüler'in ifadesinde en dikkat çekici iki nokta bulunuyor. Bankanın şubesinden çektiği paraları Erzan'a teslim eden Şengüler'in ifadesindeki dikkat çekici noktalardan ilkinin tarihi Ağustos 2022. Paraya sıkışan Şengüler soluğu, bankanın Florya'daki Şubesi'nde aldı. Parasının durumunu öğrenmek için şubede çalışanlara parasını sorduğunda iddiasına göre banka çalışanları, "Abla sen paranı nereye yatırdın. Kime?" diye sorular yöneltti. Şengüler ise bu sorulara "Şuan da söyleyemiyorum gizli" cevabını verdi. Şengüler ifadesinde, "Onlar da bana yardımcı olamıyordu. Kimse paranın akıbetini sorgulamıyordu. O tarihlerde banka paramın akıbeti hakkında herhangi bir denetim yapmıyordu" ifadelerini kullandı.

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