Popstar Mehtap Yılmaz ile Hülya Avşar akraba çıktı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı!

Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:13
Yıldızı Popstar yarışmasıyla parlayan Mehtap Yılmaz, sosyal medyaya damga vurdu. Mehtap Yılmaz'ın açıklamaları magazin gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. Popstar Mehtap'ın şarkıcı Hülya Avşar'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Popstar yarışmasıyla tanınan, tarzıyla ve güçlü sesiyle dikkat çeken Mehtap Yılmaz, son günlerde yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Son olarak ise Hülya Avşar ile akraba olduklarını açıklayan Mehtap Yılmaz, herkesi şaşırttı…