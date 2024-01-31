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Haberler Galeri Popstar Mehtap Yılmaz ile Hülya Avşar akraba çıktı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:13

Popstar Mehtap Yılmaz ile Hülya Avşar akraba çıktı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı!

Yıldızı Popstar yarışmasıyla parlayan Mehtap Yılmaz, sosyal medyaya damga vurdu. Mehtap Yılmaz'ın açıklamaları magazin gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. Popstar Mehtap'ın şarkıcı Hülya Avşar'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Popstar yarışmasıyla tanınan, tarzıyla ve güçlü sesiyle dikkat çeken Mehtap Yılmaz, son günlerde yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Son olarak ise Hülya Avşar ile akraba olduklarını açıklayan Mehtap Yılmaz, herkesi şaşırttı…

Popstar Mehtap Yılmaz ile Hülya Avşar akraba çıktı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı!

Yakın arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin gönlünde taht kurmuştu.

Popstar Mehtap Yılmaz ile Hülya Avşar akraba çıktı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı!

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz yıl pıhtı atması sebebiyle gece yarısı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

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Popstar Mehtap Yılmaz ile Hülya Avşar akraba çıktı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı!

Yoğun bakımdan çıkarılan ve odaya alınan Popstar Mehtap Yılmaz, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Popstar Mehtap Yılmaz ile Hülya Avşar akraba çıktı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı!

Sağlığına kavuşan ünlü isim, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

Popstar Mehtap Yılmaz ile Hülya Avşar akraba çıktı! Yıllar sonra ilk kez açıkladı!

''HÜLYA AVŞAR BENİM ÖZ KUZENİM"

Mehtap Yılmaz, sağlık sorunları yaşadığı dönemde kendisini arayan soran ünlülere teşekkür etti.

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