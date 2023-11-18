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Haberler Galeri Popstar Mehtap'tan haber var! Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti... Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 10:43

Popstar Mehtap'tan haber var! Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti... Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı!

'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, üç gün önce beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Popstar Mehtap'tan güzel haber geldi. Hastane odasından paylaşım yapan Mehtap Yılmaz sağlığı hakkında bilgi verdi. Özellikle doktoruna teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Popstar Mehtap'ın paylaşımına sanatçı dostları ve sevdiklerinden geçmiş olsun mesajları yağdı. İşte Popstar Mehtap'ın son hali...

Popstar Mehtap’tan haber var! Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti... Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı!

'Popstar Alaturka' yarışmasıyla şöhreti yakalayan Mehtap Yılmaz, hayranlarını korkutmuştu. Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren Popstar Mehtap Acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Popstar Mehtap’tan haber var! Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti... Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı!

'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, üç gün önce beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Popstar Mehtap'tan güzel haber geldi.

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Popstar Mehtap’tan haber var! Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti... Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı!

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışması şampiyonlarından Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı.

Popstar Mehtap’tan haber var! Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti... Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı!

Hastane odasından paylaşım yapan Mehtap Yılmaz sağlığı hakkında bilgi verdi.

Popstar Mehtap’tan haber var! Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti... Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı!

Özellikle doktoruna teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Popstar Mehtap'ın paylaşımına sanatçı dostları ve sevdiklerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

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