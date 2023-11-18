Popstar Mehtap’tan haber var! Beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti... Mehtap Yılmaz hasta yatağından paylaştı!

Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
10:43
'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, üç gün önce beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Popstar Mehtap'tan güzel haber geldi. Hastane odasından paylaşım yapan Mehtap Yılmaz sağlığı hakkında bilgi verdi. Özellikle doktoruna teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Popstar Mehtap'ın paylaşımına sanatçı dostları ve sevdiklerinden geçmiş olsun mesajları yağdı. İşte Popstar Mehtap'ın son hali...