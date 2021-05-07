Rafet El Roman'dan kızları Su ve Şevval El Roman estetik yanıtı: Allah size benim burnumu vermiş...

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın Youtube'da sorularını yanıtladı. Rafet El Roman kızları Su ve Şevval'in estetik ile değişimlerine nasıl tapki verdiği yönündeki soruya yanıtı ile şaşırttı. İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in estetikli halleri...