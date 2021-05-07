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Haberler Galeri Rafet El Roman'dan kızları Su ve Şevval El Roman estetik yanıtı: Allah size benim burnumu vermiş...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 17:01

'dan kızları ve estetik yanıtı: Allah size benim burnumu vermiş...

'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken 'tan olan kızları ve şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler El Roman ve El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Ünlü şarkıcı Su El Roman ve Şevval El Roman'ın 'da sorularını yanıtladı. 'in estetik ile değişimlerine nasıl tapki verdiği yönündeki soruya yanıtı ile şaşırttı. İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in estetikli halleri...

Rafet El Roman'dan kızları Su ve Şevval El Roman estetik yanıtı: Allah size benim burnumu vermiş...

'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken 'tan olan kızları ve şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız.

Rafet El Roman'dan kızları Su ve Şevval El Roman estetik yanıtı: Allah size benim burnumu vermiş...

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler ve değişimleri ile şaşırtıyor.

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Rafet El Roman'dan kızları Su ve Şevval El Roman estetik yanıtı: Allah size benim burnumu vermiş...

Ünlü şarkıcı 'ın kızları ve 'ın 'da sorularını yanıtladı.

Rafet El Roman'dan kızları Su ve Şevval El Roman estetik yanıtı: Allah size benim burnumu vermiş...
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Rafet El Roman'dan kızları Su ve Şevval El Roman estetik yanıtı: Allah size benim burnumu vermiş...
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