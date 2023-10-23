Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 10:38

Rafet El Roman’ın şarkıcı kızı Su El Roman'ın son hali olay oldu! 'Annesinin kopyası'

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Su El Roman'ın son hali annesi Tuğba Altıntop çok benzetildi. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın pozları...