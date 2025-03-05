Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım

"KEMOTERAPİ İNANILMAZ ŞEYLER YAPIYOR"

Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.