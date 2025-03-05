Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
12:00
Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım
2007 yılında 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla adını duyuran sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde önce rahim daha sonra ise meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Tedavisi hala devam eden Ergin, son olarak sosyal medya hesabında takipçileriyle dertleşti. Güzel sunucu gözyaşları içinde yaşadığı zor günleri anlattı. "Saçımı ilk kazıttığımda utandım"