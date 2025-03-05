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Haberler Galeri Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 12:00

Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım

2007 yılında 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla adını duyuran sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde önce rahim daha sonra ise meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Tedavisi hala devam eden Ergin, son olarak sosyal medya hesabında takipçileriyle dertleşti. Güzel sunucu gözyaşları içinde yaşadığı zor günleri anlattı. "Saçımı ilk kazıttığımda utandım"

Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım

Yetiştirme yurdunda başlayan zor günlerin ardından katıldığı 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla ünlüler dünyasına adım atan Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde yürek burkan bir açıklama yapmıştı.

Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım

Birkaç gün önce ilk olarak rahim daha sonra da meme kanseri olduğunu açıklayan Ergin, sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Nursel Ergin son olarak sosyal medya hesabında yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaştı.

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Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım

"YAŞADIĞIM İKİNCİ ŞOK MEMEMDEKİYDİ"

İlk olarak hastalığının teşhis sürecinden bahseden Ergin, "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi.

Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım

"KEMOTERAPİ İNANILMAZ ŞEYLER YAPIYOR"

Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rahim ve meme kanseri olmuştu... 42 kiloya düşen Nursel Ergin zor günleri gözyaşları içinde anlattı: Saçımı ilk kazıdığımda utandım

"HERKES SİZE FAZLA GELİYOR"

Konuşmasına devam eden güzel sunucu duygusal dakikalar yaşayarak, "21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3'üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor.