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Haberler Galeri Reyting sonuçları birincisi belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... İşte 8 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 11:27

birincisi belli oldu! , , Camdaki Kız... İşte 8 Nisan 2021 dünün sonuçları!

Televizyonda yayınlanan yapımlar için birincilik mücadelesi verdi. Yeni yayın döneminde birçok dizinin ekrana "merhaba" demesi dikkatlerden kaçmazken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Dün akşam Kanal D'de Camdaki Kız reytingleri ile diğer yapımların sıralamasındaki fark ortaya koyuldu. 3 farklı dizi projesinin karşı karşıya geldiği gecede hangi projenin daha fazla izlendiği ise merak edildi. Buna göre; 8 Nisan 2021 sonuçları açıklandı mı? , , sonuçlarında kim birinci oldu? İşte tüm sıralamalar

Reyting sonuçları birincisi belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... İşte 8 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları!

ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler diziler arasında en çok izlenen yapımın hangisi olduğunu araştırırken sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre , , Camdaki Kız kim birinci oldu gibi sorulara yanıt arıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda tüm yapımlar birincilik için mücadele etti. İşte ile 8 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 8 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları birincisi belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... İşte 8 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları!

açıklandı. 8 Nisan 2021 Perşembe sonuçlarına göre Total izleyici grubunda birinciliği , ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada , üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MUCIZE DOKTOR FOX
7 CAMDAKI KIZ KANAL D
8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
9 SURVIVOR TV8
10 ATV ANA HABER ATV

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

. 1 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçlarına göre Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Bir Zamanlar Kıbrıs, üçüncü sırada Mucize Doktor yer aldı.

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Reyting sonuçları birincisi belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... İşte 8 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları!

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUCIZE DOKTOR FOX
6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
8 SURVIVOR TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 ALEV ALEV SHOW TV

Reyting sonuçları birincisi belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... İşte 8 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları!
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Reyting sonuçları birincisi belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... İşte 8 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları!
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