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Haberler Galeri Rihanna servetiyle milyarderler kulübüne girdi! Barbadoslu şarkıcıdan yeni rekor!
Giriş Tarihi: 05.08.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 10:50

Rihanna servetiyle milyarderler kulübüne girdi! Barbadoslu şarkıcıdan yeni rekor!

Uzun zamadır müzik piyasasında olmayan tüm enerjisini kendi markasına yoğunlaştıran Rihanna, Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi. Rihanna, kadın giyim markasını, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, Rihanna'nın iç çamaşırı markası yüzde 150 büyüdü. Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu.

Rihanna milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdi yeni bir rekora imza attı! İşte Rihanna ve akıllara zarar serveti...

Uzun zamadır müzik piyasasında olmayan tüm enerjisini kendi markasına yoğunlaştıran Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı.

Rihanna milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdi yeni bir rekora imza attı! İşte Rihanna ve akıllara zarar serveti...

Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu.

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Rihanna milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdi yeni bir rekora imza attı! İşte Rihanna ve akıllara zarar serveti...

Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen yılın ekim ayında Forbes'in ABD'de kendi girişimiyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girmişti.

Rihanna milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdi yeni bir rekora imza attı! İşte Rihanna ve akıllara zarar serveti...

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi.

Rihanna milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdi yeni bir rekora imza attı! İşte Rihanna ve akıllara zarar serveti...

Rihanna, kadın giyim markası, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, ünlü yıldızın iç çamaşırı markası yüzde 150 büyüdü.

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