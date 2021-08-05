Rihanna servetiyle milyarderler kulübüne girdi! Barbadoslu şarkıcıdan yeni rekor!

Uzun zamadır müzik piyasasında olmayan tüm enerjisini kendi markasına yoğunlaştıran Rihanna, Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi. Rihanna, kadın giyim markasını, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, Rihanna'nın iç çamaşırı markası yüzde 150 büyüdü. Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu.