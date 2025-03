Ece Gürel'in kaybolduğunda İngiltere'deki arkadaşına yazdığı mesajların içindeki bir cümle aslında her şeyin özeti gibiydi: "Kayboldum. Ruhumu geride bıraktım..." Kim bilir aldığı "cadılık" öğretilerinin etkisiyle ruhu nasıl parçalanmış, kalbinin pusulası nasıl şaşmıştı... Babasının söylediğini de dikkatlice not aldım: "Benim kızımı kurban ettiler..."