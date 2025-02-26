Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
13:01
Romantik futbolcu yaptı yapacağını! Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem'e öyle bir sürpriz doğum günü partisi hazırladı ki... 'Şanslı olduğumu bir kez daha anladım'
Inter Milan ve Türkiye Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile biricik eşi Sinem Çalhanoğlu, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlilikleriyle magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü çift, aile yaşamlarıyla da büyük ilgi uyandırmıştı. Başarılı futbolcu Çalhanoğlu, son olarak eşi Sinem'in yeni yaşını sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı. Ünlü futbolcunun, eşi için hazırladığı görkemli doğum günü partisi ise sosyal medyayı adeta salladı!