Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Romantik futbolcu yaptı yapacağını! Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem'e öyle bir sürpriz doğum günü partisi hazırladı ki... 'Şanslı olduğumu bir kez daha anladım'
Giriş Tarihi: 26.02.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 13:01

Romantik futbolcu yaptı yapacağını! Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem'e öyle bir sürpriz doğum günü partisi hazırladı ki... 'Şanslı olduğumu bir kez daha anladım'

Inter Milan ve Türkiye Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile biricik eşi Sinem Çalhanoğlu, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlilikleriyle magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü çift, aile yaşamlarıyla da büyük ilgi uyandırmıştı. Başarılı futbolcu Çalhanoğlu, son olarak eşi Sinem'in yeni yaşını sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı. Ünlü futbolcunun, eşi için hazırladığı görkemli doğum günü partisi ise sosyal medyayı adeta salladı!

Romantik futbolcu yaptı yapacağını! Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem’e öyle bir sürpriz doğum günü partisi hazırladı ki... ’Şanslı olduğumu bir kez daha anladım’

Başarılı futbol hayatıyla gönüllerde taht kuran Hakan Çalhanoğlu ve gençlik aşkı Sinem Çalhanoğlu, 2017 yılında görkemli bir şekilde dünyaevine girmişti.

Romantik futbolcu yaptı yapacağını! Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem’e öyle bir sürpriz doğum günü partisi hazırladı ki... ’Şanslı olduğumu bir kez daha anladım’

Dillere destan olan düğünleriyle dikkatleri çeken çiftin, Liya, Ayaz ve Asil Can adında çocukları olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Romantik futbolcu yaptı yapacağını! Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem’e öyle bir sürpriz doğum günü partisi hazırladı ki... ’Şanslı olduğumu bir kez daha anladım’

SÜRPRİZ KUTLAMA SES GETİRDİ!

Son olarak ünlü futbolcu, 30 yaşına giren eşi Sinem için görkemli bir doğum günü partisi düzenledi.

Romantik futbolcu yaptı yapacağını! Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem’e öyle bir sürpriz doğum günü partisi hazırladı ki... ’Şanslı olduğumu bir kez daha anladım’

Gösterişli doğum günü partisini Instagram hesabında paylaşan Sinem Çalhanoğlu, kısa sürede gündem oldu.

Romantik futbolcu yaptı yapacağını! Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem’e öyle bir sürpriz doğum günü partisi hazırladı ki... ’Şanslı olduğumu bir kez daha anladım’

"NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUMU BİR KEZ DAHA ANLADIM"

Sinem Çalhanoğlu partisinden kareler yayınlayarak, "Ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlamama sebep olan canım eşime, aileme ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizleri çok seviyorum" notunu düştü.

SON DAKİKA