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Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 07:02

Rus asıllı güzel mankenden İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Bakın nasıl hayran kalmış...

Hollywood'da rol aldığı filmle adını duyuran, dünyanın en iyi modelleri arasında gösterilen Xenia Tchoumitcheva, bu kez podyumda değil, Boğaz'da boy gösterdi! Babasıyla birlikte Türkiye'ye gelen ünlü modelin İstanbul turundan renkli kareler ve samimi açıklamalar sosyal medyayı salladı. İşte Sultanahmet'ten Galata'ya uzanan o büyüleyici yolculuk...

MERVE YURTYAPAN
Rus asıllı güzel mankenden İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Bakın nasıl hayran kalmış...

Rus asıllı İsviçreli Xenia Tchoumitcheva, babasıyla birlikte Türkiye'ye geldi. İstanbul'u keşfe çıkan ünlü model ve babası, tarihi yerleri gezdi, Boğaz turu yaptı.

Rus asıllı güzel mankenden İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Bakın nasıl hayran kalmış...

Dünyanın en iyi modelleri arasında gösterilen Rus asıllı İsviçreli Xenia Tchoumitcheva, Eva Longaria'nın başrolünde yer aldığı Without Men filmindeki rolüyle adını duyurmuştu.

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Rus asıllı güzel mankenden İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Bakın nasıl hayran kalmış...

Ünlü model, geçtiğimiz hafta babasıyla birlikte Türkiye'ye geldi.

İstanbul'u keşfe çıkan ünlü model ve babası, tarihi yerleri gezdi, Boğaz turu yaptı. Sultanahmet Camii'ne giden Tchoumitcheva, ardından Galata'da Türk kahvesi içti.

Rus asıllı güzel mankenden İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Bakın nasıl hayran kalmış...

Ünlü model, "Babamla ilk kez İstanbul'u keşfe çıktık. Tarihi güzelliklere hayran olduk. Çok keyifli vakit geçirdik" dedi.

Rus asıllı güzel mankenden İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Bakın nasıl hayran kalmış...

HİNTLİ GÜZEL DE İSTANBUL'A HAYRAN KALANLARDAN!

Ünlü Hint aktör Ronit Roy ile 'Itna Karo Na Mujhe Pyaar' dizisinde başrolde oynayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pallavi Kulkarni; işadamı eşi Mihir Nerurkar ile evlendikten sonra Dubai'ye yerleşti.