Rus asıllı güzel mankenden İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Bakın nasıl hayran kalmış...

HİNTLİ GÜZEL DE İSTANBUL'A HAYRAN KALANLARDAN!

Ünlü Hint aktör Ronit Roy ile 'Itna Karo Na Mujhe Pyaar' dizisinde başrolde oynayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pallavi Kulkarni; işadamı eşi Mihir Nerurkar ile evlendikten sonra Dubai'ye yerleşti.