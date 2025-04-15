Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
07:02
Rus asıllı güzel mankenden İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı: Bakın nasıl hayran kalmış...
Hollywood'da rol aldığı filmle adını duyuran, dünyanın en iyi modelleri arasında gösterilen Xenia Tchoumitcheva, bu kez podyumda değil, Boğaz'da boy gösterdi! Babasıyla birlikte Türkiye'ye gelen ünlü modelin İstanbul turundan renkli kareler ve samimi açıklamalar sosyal medyayı salladı. İşte Sultanahmet'ten Galata'ya uzanan o büyüleyici yolculuk...