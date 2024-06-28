Giriş Tarihi: 28.06.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
06:57
Sabancıların miras kavgasında yeni adım! Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi! Mahkeme Akbank ve Sabancı Holding’e yazı yazdı
İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden olan Sevgi Sabancı, aile mirasının kendisinden haksız yere alındığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Hacı Ömer Sabancı Holding'in bünyesinde bulunan 340 milyar liralık piyasa değerine sahip Akbank'taki hisselerinden payını istedi. Aralarında Güler Sabancı, Yakup Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Akbank'ın da olduğu 7 kişi ve şirkete dava açıldı. Mahkeme, hem Sabancı Holding'e hem de Akbank'a yazı yazarak her iki kurumun da pay defterlerinin çıkartılarak mahkemeye gönderilmesine karar verdi.