Sabancıların miras kavgasında yeni adım! Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi! Mahkeme Akbank ve Sabancı Holding’e yazı yazdı

NE KADAR PAY EDİLDİ BELLİ OLACAK

Her iki ismin de vefat etmesi ve mirasın Sabancı ailesi arasında bölüştürülmesinden dolayı, Sevgi Sabancı'nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği payların dava açılan Sabancı ailesine mensup kişilerden temin edilebilmesi için kimin mirastan ne kadar pay aldığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor.

HEM AKBANK'A HEM SABANCI HOLDİNG'E YAZI YAZILDI

Bu kapsamda İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada flaş bir adım atıldı. Mahkeme, hem Akbank'a hem de Sabancı Holding'e yazı yazarak, her iki kurumun da pay defterlerinin çıkartılarak mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

