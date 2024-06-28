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Haberler Galeri Sabancıların miras kavgasında yeni adım! Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi! Mahkeme Akbank ve Sabancı Holding’e yazı yazdı
Giriş Tarihi: 28.06.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 06:57

Sabancıların miras kavgasında yeni adım! Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi! Mahkeme Akbank ve Sabancı Holding’e yazı yazdı

İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden olan Sevgi Sabancı, aile mirasının kendisinden haksız yere alındığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Hacı Ömer Sabancı Holding'in bünyesinde bulunan 340 milyar liralık piyasa değerine sahip Akbank'taki hisselerinden payını istedi. Aralarında Güler Sabancı, Yakup Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Akbank'ın da olduğu 7 kişi ve şirkete dava açıldı. Mahkeme, hem Sabancı Holding'e hem de Akbank'a yazı yazarak her iki kurumun da pay defterlerinin çıkartılarak mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

ATAKAN IRMAK
Sabancıların miras kavgasında yeni adım! Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi! Mahkeme Akbank ve Sabancı Holding’e yazı yazdı

İhsan Sabancı'nın resmi olmayan ilişkisinden olma 3 çocuğundan bir tanesi olan Sevgi Sabancı (61) aile mirasının kendisinden haksız yere alındığını iddia ederek mahkemenin yolunu tutarak Hacı Ömer Sabancı Holding'in bünyesindeki 340 milyar liralık piyasa değerine sahip Akbank'taki hisselerinden payını istedi. Aralarında Güler Sabancı, Yakup Sabancı, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Akbank'ın da olduğu 7 kişi ve şirketten davacı oldu. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldı. Hâlihazırda bu davayla birlikte Sabancı ailesine karşı 9 ayrı açılmış dava bulunuyor. Sevgi Sabancı, hem dedesi Hacı Ömer Sabancı'dan gelen 48'de 1 oranında payını hem de babaannesi Sadıka Sabancı'dan gelen 36'da 1 oranındaki payının tarafına tahsil edilmesini talep etti.

Sabancıların miras kavgasında yeni adım! Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi! Mahkeme Akbank ve Sabancı Holding’e yazı yazdı

NE KADAR PAY EDİLDİ BELLİ OLACAK
Her iki ismin de vefat etmesi ve mirasın Sabancı ailesi arasında bölüştürülmesinden dolayı, Sevgi Sabancı'nın kendisine ait olduğunu iddia ettiği payların dava açılan Sabancı ailesine mensup kişilerden temin edilebilmesi için kimin mirastan ne kadar pay aldığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor.
HEM AKBANK'A HEM SABANCI HOLDİNG'E YAZI YAZILDI
Bu kapsamda İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada flaş bir adım atıldı. Mahkeme, hem Akbank'a hem de Sabancı Holding'e yazı yazarak, her iki kurumun da pay defterlerinin çıkartılarak mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

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Sabancıların miras kavgasında yeni adım! Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi! Mahkeme Akbank ve Sabancı Holding’e yazı yazdı

DİĞER DAVA DOSYALARI DA İSTENDİ
Mahkeme ayrıca Sevgi Sabancı'nın yine Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Sabancı ailesine karşı açtığı davayla ilgili de adım attı. Mahkeme, Adana'daki mahkemeden, dosyanın tüm suretlerini, gerekçeli karar ile kesinleşme şerhinin tarafına gönderilmesini istedi. İstanbul 39. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de yazı yazılarak, aynı şekilde buradaki dosyanın tüm suretlerinin tarafına gönderilmesi talep edildi.

Sabancıların miras kavgasında yeni adım! Sevgi Sabancı 340 milyar liralık banka devindeki paylarını istedi! Mahkeme Akbank ve Sabancı Holding’e yazı yazdı

"AİLESİNDEN DIŞLANDI"
Sevgi Sabancı'nın avukatı Ejder Demir, "Sabancılara ait bankadaki paylar için de hukuki mücadeleyi başlatmış bulunmaktayız. Sevgi Sabancı, Sabancı ailesinin bir ferdi olmasına rağmen bugüne kadar Türkiye'ye mal olmuş bu ailenin dışında soy isminin dışında bu ailenin maddi ve manevi değerlerinden faydalandırılmamış ve dışlandırılmıştır. 7 yaşındayken kendisine ait hakları muvazaalı bir şekilde devredilmiştir. Bu hukuki mücadelemize Sabancılara ait Akbank'taki paylarını almak da eklendi diyebiliriz" dedi.

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