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Haberler Galeri ‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç için yıllar tersine akıyor! Kim der ona 60 yaşında!
Giriş Tarihi: 04.08.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 07:55

Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç için yıllar tersine akıyor! Kim der ona 60 yaşında!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden 'Şabaniye' tekrar izleyenlerle buluşunca oyuncuları da merak konusu oldu. Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un son hali ise görenleri şaşırttı. 40 yılı aşkın zamandır ekranlarda olan usta sanatçı Çiğdem Tunç şimdilerde 60 yaşında. Çiğdem Tunç, sinemaya ilk defa 1980 yılında çekilen 'Renkli Dünyalar' filmiyle adım attı. Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı 'Şabaniye' filmiyle gönüllere taht kuran Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı şov programlarıyla da hafızalara kazınmıştı. İşte merak edenler için sosyal medyada gündem olan Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un son hali…

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç için yıllar tersine akıyor! Kim der ona 60 yaşında!

1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çiğdem Tunç, 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız başarılı proje sığdırdı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Şabaniye filmi de bunlardan sadece biri. Şabaniye'de Nazlı karakterini canlandıran Çiğdem Tunç'a adeta yıllar vız geliyor. İşte son hali...

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç için yıllar tersine akıyor! Kim der ona 60 yaşında!

Mehmet Ali Erbil ile çeşitli programlarda sunuculuk yapan Tunç; Çılgın Bediş, Neredesin Firuze ve Tatlı Hayat gibi birçok büyük projede kamera karşısına geçti.

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‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç için yıllar tersine akıyor! Kim der ona 60 yaşında!

Çiğdem Tunç'un 'Şabaniye' filmiyle ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Şabaniye' yeniden ekrana gelince oyuncuları da merak konusu oldu.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç için yıllar tersine akıyor! Kim der ona 60 yaşında!

Çiğdem Tunç paylaşımına ' NazlıŞabaniye1984… Bir takipçim yazmış sağolsun "Şimdi bile çok güzelsiniz " demiş. Çok teşekkür ederim de o "bile" lafına az biraz tepem attı. Biz inatla estetik ameliyat geçirmeyip doğal kaldıkça, siz bizi üç otuzunda filan zannediyorsunuz galiba. Bakın benim devrelerim Hülya, Metin-Ali-Feyyaz ve aynı yaşlarda diğer dostlarımızdır, sizlerin her branşta kamuoyundan tanıdığınız. Bugün geldiğimiz noktada hem dimdik, enerjik ve dipçik gibiyiz hem de çok tecrübe sahibi, ustalık evrelerimizdeyiz. Natürel kalmış insanlarız. Kıymetimizi bilin, sizlerden rica ederim.' notunu eklemişti.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç için yıllar tersine akıyor! Kim der ona 60 yaşında!

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