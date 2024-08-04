Giriş Tarihi: 04.08.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
07:55
‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç için yıllar tersine akıyor! Kim der ona 60 yaşında!
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden 'Şabaniye' tekrar izleyenlerle buluşunca oyuncuları da merak konusu oldu. Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un son hali ise görenleri şaşırttı. 40 yılı aşkın zamandır ekranlarda olan usta sanatçı Çiğdem Tunç şimdilerde 60 yaşında. Çiğdem Tunç, sinemaya ilk defa 1980 yılında çekilen 'Renkli Dünyalar' filmiyle adım attı. Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı 'Şabaniye' filmiyle gönüllere taht kuran Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı şov programlarıyla da hafızalara kazınmıştı. İşte merak edenler için sosyal medyada gündem olan Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un son hali…