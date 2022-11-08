Giriş Tarihi: 08.11.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 08:11

"Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum" diyen Hadise'den duş paylaşımı geldi! Güzellik sırrını verdi köpükler içinde paylaştı!

Aşkı, evliliği, boşanması, yeni sevgilisi derken Hadise ile Mehmet Dinçerler haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ama Hadise bu kez Mehmet Dinçerler ile 4 buçuk ayda biten evliliği ile değil güzellik sırrı ile gündem oldu. Ünlü şarkıcı Hadise, zor günleri geride bırakırken yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi biliyor. Son olarak verdiği bir röportajda güzellik sırlarını sıralayan Hadise'nin saçlarını 10 günde bir yıkaması sosyal medyada olay oldu. Güzellik ritüelleri ile şaşırtan Hadise'den duş paylaşımı geldi. İşte Hadise'nin köpükler içinde duş paylaşımı...