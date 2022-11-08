Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum" diyen Hadise'den duş paylaşımı geldi! Güzellik sırrını verdi köpükler içinde paylaştı!
Giriş Tarihi: 08.11.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 08:11

"Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum" diyen Hadise'den duş paylaşımı geldi! Güzellik sırrını verdi köpükler içinde paylaştı!

Aşkı, evliliği, boşanması, yeni sevgilisi derken Hadise ile Mehmet Dinçerler haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ama Hadise bu kez Mehmet Dinçerler ile 4 buçuk ayda biten evliliği ile değil güzellik sırrı ile gündem oldu. Ünlü şarkıcı Hadise, zor günleri geride bırakırken yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi biliyor. Son olarak verdiği bir röportajda güzellik sırlarını sıralayan Hadise'nin saçlarını 10 günde bir yıkaması sosyal medyada olay oldu. Güzellik ritüelleri ile şaşırtan Hadise'den duş paylaşımı geldi. İşte Hadise'nin köpükler içinde duş paylaşımı...

Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum diyen Hadise’den duş paylaşımı geldi! Güzellik sırrını verdi köpükler içinde paylaştı!

Hadise bu kez Mehmet Dinçerler ile 4 buçuk ayda biten evliliği ile değil güzellik sırrı ile gündem oldu. Ünlü şarkıcı Hadise, zor günleri geride bırakırken yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi biliyor.

Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum diyen Hadise’den duş paylaşımı geldi! Güzellik sırrını verdi köpükler içinde paylaştı!

Son olarak verdiği bir röportajda güzellik sırlarını sıralayan Hadise'nin saçlarını 10 günde bir yıkaması sosyal medyada olay oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum diyen Hadise’den duş paylaşımı geldi! Güzellik sırrını verdi köpükler içinde paylaştı!

Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda 30 Nisan'da aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen bir törenle evlendi. Çok konuşulan ilişkileri, 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.

Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum diyen Hadise’den duş paylaşımı geldi! Güzellik sırrını verdi köpükler içinde paylaştı!

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi çok konuşulmuştu.

Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum diyen Hadise’den duş paylaşımı geldi! Güzellik sırrını verdi köpükler içinde paylaştı!

Ünlü şarkıcı zor günleri geride bıraktı.

SON DAKİKA