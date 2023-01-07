Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini’ye bir hafta verdi! Berdan Mardini’den hodri meydan!

"BENİ ORADA NE AÇLIK NE DE ŞARTLAR ZORLAR"

Dominik'e gitmeye gün sayan Berdan Mardini, önceki gün Beşiktaş'ta arkadaşlarının düzenlediği veda yemeğine katıldı. Survivor yarışmasında bambaşka bir Berdan Mardini göreceklerini ifade eden Mardini, "Beni orada ne açlık ne de zor şartlar zorlar. Tek rahatsız olacağın konu kulis ve dedikodular. Umarım öyle bir durum yaşanmaz. İnsanların yanar dönerli olmaları beni rahatsız edecek tek konu" dedi.