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Haberler Galeri Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini'ye bir hafta verdi! Berdan Mardini'den hodri meydan!
Giriş Tarihi: 07.01.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 11:27

Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini'ye bir hafta verdi! Berdan Mardini'den hodri meydan!

Son dönemde tayt polemikleri ile gündeme gelen Berdan Mardini, Survivor yarışmacılarından olmayı başarmıştı. Dominik yolcusu olan Berdan Mardini taytını giyip antremanlara başlamıştı. Survivor 2023 kadrosu geçen günlerde Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. Kadrodaki en dikkat çeken isimlerden biri de Berdan Mardini oldu. Yakın arkadaşı Şafak Sezer ile görüntülenen şarkıcı Berdan Mardini, Survivor için iddialı konuştu. Şafak Sezer'in, Berdan Mardini için yaptığı Survivor yorumu ise herkesi kahkahaya boğdu.

Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini’ye bir hafta verdi! Berdan Mardini’den hodri meydan!

Survivor 2023 kadrosu geçen günlerde Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. Kadrodaki en dikkat çeken isimlerden biri de Berdan Mardini oldu. Son günlerde tayt giymesi ile magazinde sık sık yer alan Berdan Mardini son olarak yakın dostu Şafak Sezer ile biraraya geldi.

Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini’ye bir hafta verdi! Berdan Mardini’den hodri meydan!

Son dönemde tayt polemikleri ile gündeme gelen Berdan Mardini, Survivor yarışmacılarından olmayı başarmıştı. Dominik yolcusu olan Berdan Mardini taytını giyip antremanlara başlamıştı. Yakın arkadaşı Şafak Sezer ile görüntülenen şarkıcı Berdan Mardini, Survivor için iddialı konuştu. Şafak Sezer'in, Berdan Mardini için yaptığı Survivor yorumu ise herkesi kahkahaya boğdu.

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Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini’ye bir hafta verdi! Berdan Mardini’den hodri meydan!

"SURVİVOR'A GİDİYORUM"

Adaya gitmeden önce stüdyoya giren ve veda paylaşımı temalı fotoğraflar çektiren Berdan Mardini, sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf çekimleri sırasında takım elbise giyen ve valizle poz veren Mardini, tarzı ve konseptiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı bu pozlarını, "Survivor'a gidiyorum, dönünce görüşürüz. Hazırlıklar tamamlandı" notunu ekledi.

Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini’ye bir hafta verdi! Berdan Mardini’den hodri meydan!

"BENİ ORADA NE AÇLIK NE DE ŞARTLAR ZORLAR"

Dominik'e gitmeye gün sayan Berdan Mardini, önceki gün Beşiktaş'ta arkadaşlarının düzenlediği veda yemeğine katıldı. Survivor yarışmasında bambaşka bir Berdan Mardini göreceklerini ifade eden Mardini, "Beni orada ne açlık ne de zor şartlar zorlar. Tek rahatsız olacağın konu kulis ve dedikodular. Umarım öyle bir durum yaşanmaz. İnsanların yanar dönerli olmaları beni rahatsız edecek tek konu" dedi.

Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini’ye bir hafta verdi! Berdan Mardini’den hodri meydan!

"GİDERKEN ARABAMI ŞAFAK'A BIRAKACAĞIM"

Yemeğe katılan isimler arasında yer alan Şafak Sezer, röportaj sırasında gelerek Berdan Mardini'yle iddiaya girdi. Mardini, "Giderken arabamı Şafak'a bırakacağım. Benim aracımı çok seviyor" dedi.

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