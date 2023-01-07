Şafak Sezer Survivor yolcusu Berdan Mardini’ye bir hafta verdi! Berdan Mardini’den hodri meydan!

Son dönemde tayt polemikleri ile gündeme gelen Berdan Mardini, Survivor yarışmacılarından olmayı başarmıştı. Dominik yolcusu olan Berdan Mardini taytını giyip antremanlara başlamıştı. Survivor 2023 kadrosu geçen günlerde Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. Kadrodaki en dikkat çeken isimlerden biri de Berdan Mardini oldu. Yakın arkadaşı Şafak Sezer ile görüntülenen şarkıcı Berdan Mardini, Survivor için iddialı konuştu. Şafak Sezer'in, Berdan Mardini için yaptığı Survivor yorumu ise herkesi kahkahaya boğdu.