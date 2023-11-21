Safir’in Yaman’ı Burak Berkay Akgül ilk kez anlattı! “Bunu daha önce kimseye söylemedim…”

Oyunculuk aşkı çocukluktan gelenlerden o da… Dolmuşa bindiğinde dolmuşçu, öğretmen ders anlatırken öğretmen olmak istiyordu. "O deneyimi acaba ben nasıl yansıtırım?" diye düşündü, bunun oyunculuktan geçtiğine karar verdi. "Bu benim mesleğim olmalı" dedi, oyunculuk eğitimleri aldı ve kariyeri böyle şekillendi... Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Burak Berkay Akgül, şimdilerde "Safir" ile fırtınalar estiriyor… Yakışıklı oyuncu Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programının bu haftaki konuğu oldu. Hayat hikayesinden özel yaşamına, merak edilenlerini anlattı.