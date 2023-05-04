Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:54

Safiye Soyman estetiklerini bir bir sıraladı! Safiye Soyman'dan samimi itiraf: Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum...

Can dostu Seda Sayan'ı dinleyen Safiye Soyman bıçak altına yatmış yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Safiye Soyman, son olarak katıldığı canlı yayında estetiklerini bir bir sıralayarak samimi itiraflarda bulundu. Safiye Soyman "Yüzümü 3 cm yukarı çektiler. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladılar." dedi. Değişimi ile çok konuşulan Safiye Soyman'ın "Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum..." sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte estetik sonrası Safiye Soyman'ın son hali...