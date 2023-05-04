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Haberler Galeri Safiye Soyman estetiklerini bir bir sıraladı! Safiye Soyman'dan samimi itiraf: Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:54

Safiye Soyman estetiklerini bir bir sıraladı! Safiye Soyman'dan samimi itiraf: Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum...

Can dostu Seda Sayan'ı dinleyen Safiye Soyman bıçak altına yatmış yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Safiye Soyman, son olarak katıldığı canlı yayında estetiklerini bir bir sıralayarak samimi itiraflarda bulundu. Safiye Soyman "Yüzümü 3 cm yukarı çektiler. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladılar." dedi. Değişimi ile çok konuşulan Safiye Soyman'ın "Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum..." sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte estetik sonrası Safiye Soyman'ın son hali...

Safiye Soyman estetiklerini bir bir sıraladı! Safiye Soyman’dan samimi itiraf: Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum...

Safiye Soyman da yakın dostu Seda Sayan'ın izinde! Geçtiğimiz ay estetik operasyonlar için bıçak altına yatan Safiye Soyman, haftalar sonra katıldığı canlı yayında yüzüne yaptırdığı tüm işlemleri tek tek anlattı.

Safiye Soyman estetiklerini bir bir sıraladı! Safiye Soyman’dan samimi itiraf: Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum...

Can dostu Seda Sayan'ı dinleyen Safiye Soyman bıçak altına yatmış yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Safiye Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Safiye Soyman estetiklerini bir bir sıraladı! Safiye Soyman’dan samimi itiraf: Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum...

"BOYNUMU ÇEKEREK KULAĞIMIN ARKASINA TOPLADI"

2. Sayfa programına konuk olan Safiye Soyman, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Yüzünü gerdiren Soyman, şu ifadeleri kullandı: "Boyun ve gıdı gerdirme yaptırdım. Suratım henüz şiş...

Safiye Soyman estetiklerini bir bir sıraladı! Safiye Soyman’dan samimi itiraf: Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum...

Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 cm yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Benim cildim kızımın çıkardığı ürünleri kullandığım için zaten çok gergin. Benim boynumda sıkıntı vardı. Doktoru ben buldum sonra da Seda Sayan'ı götürdüm."

Safiye Soyman estetiklerini bir bir sıraladı! Safiye Soyman’dan samimi itiraf: Kırışmamak için sırt üstü yatıyorum...

"YÜZÜMDE BİR YERİMİ DOLDURTMADIM"

"Yanaklarımda bir şey yok. Yüzüm çekildiği için öyle görünüyor. 2 sene önce Jawline (çene hattı dolgusu) yapılmıştı.

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