Salako’nun Emine’si, Kemal Sunal’ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
10:13
Kimi aramızdan ayrılalı çok oldu, kimi inzivaya çekildi, kimi ise sosyal medyada hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor... Nerede, ne yaptığı, nasıl göründüğü merak edilen Yeşilçam yıldızlarından biri de Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner gibi birçok filmden tanıdığımız Meral Zeren... Kemal Sunal'ın da en güzel partnerlerinden olan Yeşilçam denilince akla ilk gelen kadın oyunculardan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Hanzo'nun doktor Hülya'sı, Salako'nun Emine'si, Meral Zeren'in son hali sosyal medyada ortaya çıktı...