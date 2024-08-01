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Haberler Galeri Salako'nun Emine'si, Kemal Sunal'ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali üzdü!
Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:13

Salako'nun Emine'si, Kemal Sunal'ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali üzdü!

Kimi aramızdan ayrılalı çok oldu, kimi inzivaya çekildi, kimi ise sosyal medyada hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor... Nerede, ne yaptığı, nasıl göründüğü merak edilen Yeşilçam yıldızlarından biri de Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner gibi birçok filmden tanıdığımız Meral Zeren... Kemal Sunal'ın da en güzel partnerlerinden olan Yeşilçam denilince akla ilk gelen kadın oyunculardan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Hanzo'nun doktor Hülya'sı, Salako'nun Emine'si, Meral Zeren'in son hali sosyal medyada ortaya çıktı...

Salako’nun Emine’si, Kemal Sunal’ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Yaz aylarında televizyon ekranlarında Yeşilçam rüzgarları eserken kuşkusuz en çok sevilenler arasında ise Kemal Sunal filmleri var... Aramızdan ayrılalı 23 yıl olmasına rağmen ardında bıraktığı sayısız film ile Türkiye'yi güldürmeye devam eden Kemal Sunal'ın son olarak Salako filmi gündem oldu.

Salako’nun Emine’si, Kemal Sunal’ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner... Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren, Kemal Sunal'ın da en güzel partnerlerindendi...

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Salako’nun Emine’si, Kemal Sunal’ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Meral Zeren son olarak bir hayranının aracılığı ile sosyal medyadan sevenlerine seslenmişti.

Salako’nun Emine’si, Kemal Sunal’ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren son hali ile gündem oldu.

Salako’nun Emine’si, Kemal Sunal’ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

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