Salako’nun Emine’si, Kemal Sunal’ın en güzel partneri... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali üzdü!

Yaz aylarında televizyon ekranlarında Yeşilçam rüzgarları eserken kuşkusuz en çok sevilenler arasında ise Kemal Sunal filmleri var... Aramızdan ayrılalı 23 yıl olmasına rağmen ardında bıraktığı sayısız film ile Türkiye'yi güldürmeye devam eden Kemal Sunal'ın son olarak Salako filmi gündem oldu.