Giriş Tarihi: 24.12.2023 08:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
08:46
"Şambabası" demişti… Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor! Yine mahkemelik oldular!
Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olmuştu. Oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile 2015 yılında boşanan ve eski eşiyle sık sık sorun yaşayan Ece Erken, Serkan Uçar'ı mahkemeye vermişti. Oğlu Eymen'le yurt dışı tatil planı yapan yapan Ece Erken, eski eşinin onayından döndü. Sosyal medya hesabından isyan eden Erken, eski eşine sert sözler kullanmıştı. Son olarak ise, Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'den hakaret ve tehdit iddiasıyla korunma istedi.