Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Şambabası" demişti… Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor! Yine mahkemelik oldular!
Giriş Tarihi: 24.12.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 08:46

"Şambabası" demişti… Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor! Yine mahkemelik oldular!

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olmuştu. Oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile 2015 yılında boşanan ve eski eşiyle sık sık sorun yaşayan Ece Erken, Serkan Uçar'ı mahkemeye vermişti. Oğlu Eymen'le yurt dışı tatil planı yapan yapan Ece Erken, eski eşinin onayından döndü. Sosyal medya hesabından isyan eden Erken, eski eşine sert sözler kullanmıştı. Son olarak ise, Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'den hakaret ve tehdit iddiasıyla korunma istedi.

Şambabası demişti… Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor! Yine mahkemelik oldular!

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olmuştu. 2015 yılında Uçar'dan boşanan Erken, aradığı aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nda bulmuş ve 2021'de evlenmişti. Ocak 2022'de avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu kaybeden Erken, eşinin ölümünün ardından zor günler geçirmişti.

Şambabası demişti… Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor! Yine mahkemelik oldular!

2015 yılında boşandığı oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile sık sık sorun yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şambabası demişti… Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor! Yine mahkemelik oldular!

Eski eşi ile sık sık sorun yaşayan Erken, Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi. Oğlu Eymen'le yurt dışı tatil planı yapan yapan Ecer Erken, eski eşinin onayından döndü.

Şambabası demişti… Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor! Yine mahkemelik oldular!

Oğlunun yurt dışına çıkmasını istemeyen Serkan Uçar, vize için gerekli imzayı atmadı.

Şambabası demişti… Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor! Yine mahkemelik oldular!

Tatil planında değişikliğe giden ünlü sunucu sosyal medya hesabından eski eşine yüklendi.

SON DAKİKA