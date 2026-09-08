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Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! “İkiz gibiler”
Giriş Tarihi: 08.09.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:22
Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! “İkiz gibiler”
Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın en iyi pasör çaprazı seçilen Melissa Vargas, başarılı performansıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Vargas bu kez ise sahadaki performansından çok, annesiyle arasındaki dikkat çekici benzerlikle gündeme geldi.