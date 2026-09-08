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Haberler Galeri Magazin Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! “İkiz gibiler”
Giriş Tarihi: 08.09.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:22

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! “İkiz gibiler”

Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın en iyi pasör çaprazı seçilen Melissa Vargas, başarılı performansıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Vargas bu kez ise sahadaki performansından çok, annesiyle arasındaki dikkat çekici benzerlikle gündeme geldi.

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Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, gösterdiği başarılı performansla hem Türkiye'nin hem de dünya voleybolunun en dikkat çeken sporcuları arasında yer alıyor. Vargas, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan milli voleybolcu, 16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren voleybola ilgi duyan Vargas, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekerek kariyerinde önemli başarılara imza attı.

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Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

1,94 metre boyundaki Melissa Vargas'ın ailesi de Küba kökenli. Başarılı voleybolcunun annesi ve babası Kübalı olup, Vargas çocukluk yıllarını Havana'da ailesiyle birlikte geçirdi.

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Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

Melissa Vargas'ın annesi, Havana doğumlu bir Kübalıdır. Başarılı voleybolcu, verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu dile getirirken, aile çocukluk yıllarında Havana'da ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini de paylaşmıştır.

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

Melissa Vargas ve annesinin geçmiş yıllara ait karesi ortaya çıktı. Anne-kızın birlikte yer aldığı nostaljik fotoğraf kısa sürede ilgi gördü.

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

Anne kızın birbirine olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekerken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi.

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ANNESİ

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

ALİNA BOZ

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

BARIŞ ALPER YILMAZ

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

NESLİHAN ATAGÜL

Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! İkiz gibiler

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

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