Şampiyonluğun mimarı o oldu! Melissa Vargas’ın annesini görenler gözlerine inanamadı! “İkiz gibiler”

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Melissa Vargas, gösterdiği başarılı performansla hem Türkiye'nin hem de dünya voleybolunun en dikkat çeken sporcuları arasında yer alıyor. Vargas, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.