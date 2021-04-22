Sanat camiası resmen ikiye bölündü! Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın da tarafını belli etti!

Magazin dünyası birkaç gündür Hadise ile Ebru Gündeş arasında yaşanan gelişmeleri konuşuyor. Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açtıktan sonra eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de Hadise olduğu öne sürüldü. Hadise hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiası ise gündemi bir anda karıştırdı. Yaşananlara Hadise'den sert tepki gelirken, Ebru Gündeş henüz sessizliğini koruyor. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde bazı ünlü isimler ise sosyal medyada 'Hadiseci' ve 'Ebrucu' olarak ikiye bölündü. Tarafını belli eden Demet Akalın ise bir anda dikkatleri üzerine çekti. İşte tüm detaylar...