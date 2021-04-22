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Giriş Tarihi: 22.04.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 15:01

Sanat camiası resmen ikiye bölündü! - olayında da tarafını belli etti!

dünyası birkaç gündür ile arasında yaşanan gelişmeleri konuşuyor. Ebru Gündeş, 'a boşanma davası açtıktan sonra eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de Hadise olduğu öne sürüldü. Hadise hakkında ortaya atılan iddiası ise gündemi bir anda karıştırdı. Yaşananlara Hadise'den sert tepki gelirken, Ebru Gündeş henüz sessizliğini koruyor. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde bazı ünlü isimler ise sosyal medyada 'Hadiseci' ve 'Ebrucu' olarak ikiye bölündü. Tarafını belli eden ise bir anda dikkatleri üzerine çekti. İşte tüm detaylar...

Sanat camiası resmen ikiye bölündü! Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın da tarafını belli etti!

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen şarkıcı 'nin adı, geçen günlerde '' iddialarına karıştı.

Sanat camiası resmen ikiye bölündü! Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın da tarafını belli etti!

Şarkıcının, arkadaşı 'in 11 yıllık eşi ile geçtiğimiz yıllarda yaşadığı ileri sürüldü.

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Sanat camiası resmen ikiye bölündü! Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın da tarafını belli etti!

bu iddiayı sert bir dille yalanladı. Şarkıcı, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

Sanat camiası resmen ikiye bölündü! Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın da tarafını belli etti!

ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

Sanat camiası resmen ikiye bölündü! Hadise-Ebru Gündeş olayında Demet Akalın da tarafını belli etti!

TARAFINI BELLİ ETTİ

dünyası bu iddialarla çalkalanırken; ünlü şarkıcı , - geriliminde kimden yana olduğunu açıkladı.

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