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, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

Giriş Tarihi: 01.09.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 12:23
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, yıllardır linç çetesinin hedefinde!
Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

SABAH Gazetesi'ne konuşan isimlere uygulayan linç çetesi, geçmişte de la ilgili karalama kampanyaları başlatıp onları mağdur etmişti

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, yıllardır linç çetesinin hedefinde!
Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportajda CHP'yi eleştirdiği için na uğraması, solcu linç çetesinin ilk vukuatı değil. Her fırsatta 'Mahalle baskısı var' sloganları atan sözde özgürlükçü solcular, asıl kendileri gibi düşünmeyenlere büyük baskı uyguluyor. Linç çetesi, geçmişte de sanat camiasında iktidara yönelik olumlu yorumlarda bulunanlara karşı sosyal medyada büyük linç kampanyaları başlatmıştı. Bu linç kültürünün son örneği, Derya Köroğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportajın ardından yaşandı. Köroğlu röportajda; "Sol, geçmişte iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni, otoriter bir düzene dönüştürdüğü için kaybetti. Türkiye'de ise sol, halkın taleplerine daha iyi kulak vermeli" demişti. Röportajın yayınladığı gün, sosyal medyada Köroğlu hakkında linç kampanyası başlatıldı.

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, yıllardır linç çetesinin hedefinde!
Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

AMBARGOYA UĞRADILAR
Linç çetesinden gördüğü sert tepkiler üzerine çark eden Köroğlu, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. AncakAntalyaajın ses kaydında, Köroğlu'nun ricası üzerine yayınlanmayan bölümler de vardı. Bu bölümlerde Köroğlu'nun, "CHP'ye sitemimiz çok büyük; Atatürk'ün partisi falan değiller artık" şeklindeki sözleri yer alıyordu. Tıpkı Derya Köroğlu'na olduğu gibi, linç çetesinin sanat dünyasına uyguladığı nın geçmişte de birçok örneği yaşandı. İşte geçmişten günümüze solcu linç ortamı nedeniyle mağdur olan isimler...

- Geçtiğimiz yıl CHP, referandum propagandasında kullanmak için 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını istemişti. Şarkının bestecisi ve söz yazarından olumsuz yanıt alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. Şarkıyı besteleyeni de, sahibini de kınadım" diyerek Yeni Türkü grubunu hedef göstermişti. Ardından Twitter'da Yeni Türkü'yle ilgili linç kampanyası başlamıştı

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, yıllardır linç çetesinin hedefinde!
Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

- Sezen Aksu, 2010 referandumu öncesi anayasa değişikliğine 'evet' diyeceğini açıkladı. CHP'li Süheyl Batum ise, "Biz ne bilelim onun 'Sazan Aksu' olduğunu" diyerek linç furyası başlattı. Mehmet Faraç ise, "Minik Serçe'den deve kuşuna terfi etmiş sanatçı" diyerek Aksu'ya hakaret etmişti.

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, yıllardır linç çetesinin hedefinde!
Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

- Yönetmen Kutluğ Ataman, Gezi Parkı provokasyonuna tepki göstermişti. Ardından linç çetesi, Ataman'a ambargo uygulama çağrısında bulunmuştu. Ataman ise " reflekslerimizden kurtulmalıyız" demişti.

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, yıllardır linç çetesinin hedefinde!
Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

- Şahan Gökbakar, 1 Mayıs'ta "Polisle çatışanların pek işçiye, emekçiye benzeyen bir halleri yok gibi" demişti. Sinema Yazarları Derneği de, "Şahan'ın projelerinde yer alacaklar bir kez daha düşünsün" açıklaması yapmıştı.

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, yıllardır linç çetesinin hedefinde!
Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

- Selda Bağcan, üç yıl önce verdiği röportajda, sanat dünyasındaki solcu kesimin tutuculuğundan bahsetmişti: "Bizim sol kesim deseniz, sağdan daha tutucudur. AK Parti'li belediyenin konserine gittiniz mi yandınız demektir. Üzerine bir çarpı attılar mı yandın, ömür boyu kurtulamazsın."

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