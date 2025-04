Şantaj ve kumpas sektörü yükselişte! Sapanca’daki kamera ampulün ardındaki kan donduran gerçek...

Ağustos ayında artık göç vakti gelmişti. Ama uçamayan Malena eşine göç yolculuğunda eşlik edemeyecekti. Klepetan, Güney Afrika yolculuğuna tek başına çıktı. Ama bir sonraki yıl mart ayında Klepetan, sevgilisi Malena'nın yanına döndü. Vokiç ilk başlarda aynı leylek olduğundan emin olmasa da Klepetan'ın her yıl gelip doğrudan kendi çatısına konmasıyla aynı leylek olduğunu anladı.

Klepetan 20 yıldır her Ağustos ayında eşini Vokiç'e emanet edip Güney Afrika'ya göç ediyor. Ve yine 19 yıldır her mart ayında eşine geri dönüyor. Ben bu ibretlik hikayeyi; sakatlanan, işini kaybeden ya da muhtaç hale gelen eşlerini ilk fırsatta terk eden insanlara (!) ithaf ediyorum.