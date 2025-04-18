Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
06:51
Şantaj ve kumpas sektörü yükselişte! Sapanca'daki kamera ampulün ardındaki kan donduran gerçek...
Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, son köşe yazısında Sapanca'daki gizli kamera skandalını, turizme olası etkilerini ve internetten yapılan tehlikeli satışları gündeme taşıdı. Aynı yazıda, Hırvatistan'daki bir leylek hikâyesi üzerinden vefa kavramına dikkat çekerken, öğrencilerine tarihi canlandırarak anlatan bir öğretmenin yöntemini de örnek olarak gösterdi. İşte gündeme dair çarpıcı detaylar...