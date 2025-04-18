Şantaj ve kumpas sektörü yükselişte! Sapanca’daki kamera ampulün ardındaki kan donduran gerçek...

Olayın önce emniyete sonra da medyaya yansımasıyla tatilcileri büyük bir endişe sarmış, herkes büyük bir şüphe ve endişeye kapılmıştı. Zira gizlice çekilen mahrem görüntülerin hangi amaçla kullanılacağı meçhuldü.

Olaydan sonra internet üzerinden gizli kamera ve casusluk teçhizatı satışlarının arttığına şahit oldum. Hatta Sapanca olayında kullanılan "ampul içine yerleştirilmiş gizli kamera" ilanları e-pazarda tırmanışa geçti. Belli ki "şantaj ve kumpas sektörü" büyük talep yüzünden adeta şaha kalkmıştı.

İyi de bu tür malzemelerin internet üzerinden serbestçe satışı sizce makul mü?