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Haberler Galeri Sarışın güzel Ceyda Ateş'in kızı Talia sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti! "Büyüdü yaaa"
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:09

Sarışın güzel Ceyda Ateş'in kızı Talia sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti! "Büyüdü yaaa"

2018 yılında Miami'de Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren güzel oyuncu Ceyda Ateş mesleğini yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Ceyda Ateş ve eşi 2020 yılında kızları Talia'yı kucaklarına alarak mutlu evliliklerini taçlandırmıştı. Son olarak sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızı Talia'nın karesini paylaşarak "Büyüdü yaaa" dedi. Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın kime benzediği ise takipçilerini ikiye böldü... İşte sevimliliği ile "Maşallah" yorumları yağan Ceyda Ateş'in kızı Talia...

Sarışın güzel Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Büyüdü yaaa

Ceyda Ateş'in minik kızı Talia'yı kimi annesine benzetirken kimileri de "Tıpkı babası" demeden edemedi...

Sarışın güzel Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Büyüdü yaaa

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy, mutlu evlilikleriyle cemiyetin parmakla gösterilen çiftlerden!

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Sarışın güzel Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Büyüdü yaaa

2018 yılında Miami'de Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren güzel oyuncu Ceyda Ateş mesleğini yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi.

Sarışın güzel Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Büyüdü yaaa

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş ve eşi Buğra Toplusoy, son dönemde paylaştıkları videolarla çift olarak herkesin sevgisini kazandı.

Sarışın güzel Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Büyüdü yaaa

Ceyda Ateş ve eşi 2020 yılında kızları Talia'yı kucaklarına alarak mutlu evliliklerini taçlandırmıştı.

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