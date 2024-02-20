Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:09
Sarışın güzel Ceyda Ateş'in kızı Talia sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti! "Büyüdü yaaa"
2018 yılında Miami'de Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren güzel oyuncu Ceyda Ateş mesleğini yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Ceyda Ateş ve eşi 2020 yılında kızları Talia'yı kucaklarına alarak mutlu evliliklerini taçlandırmıştı. Son olarak sosyal medya hesabından 4 yaşındaki kızı Talia'nın karesini paylaşarak "Büyüdü yaaa" dedi. Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın kime benzediği ise takipçilerini ikiye böldü... İşte sevimliliği ile "Maşallah" yorumları yağan Ceyda Ateş'in kızı Talia...