Giriş Tarihi: 01.11.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 10:26

Sarışın halini gören Esra Erol sanmıştı... Bergüzar Korel yeni imajıyla bu kez de Sinem Kobal'a benzetildi! Görenler şaştı kaldı!

Bergüzar Korel, "Binbir Gece" dizisindeki rol arkadaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenmiş, bu evlilikten çiftin üç çocuğu olmuştu. Çocuklarıyla ilgilendiği sürede setlerden uzak kalan Korel, şimdilerde yeni projeleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesi için geçen aylarda imaj değiştiren Bergüzar Korel, sarışın olmuştu. Sarışın haliyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen oyuncu, son olarak bir dergi için kamera karşısına geçti. Korel, son pozlarıyla bu kez Sinem Kobal'a benzetildi. Bergüzar Korel'in Sinem Kobal'a olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.