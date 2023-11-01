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Haberler Galeri Sarışın halini gören Esra Erol sanmıştı... Bergüzar Korel yeni imajıyla bu kez de Sinem Kobal'a benzetildi! Görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 10:26

Sarışın halini gören Esra Erol sanmıştı... Bergüzar Korel yeni imajıyla bu kez de Sinem Kobal'a benzetildi! Görenler şaştı kaldı!

Bergüzar Korel, "Binbir Gece" dizisindeki rol arkadaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenmiş, bu evlilikten çiftin üç çocuğu olmuştu. Çocuklarıyla ilgilendiği sürede setlerden uzak kalan Korel, şimdilerde yeni projeleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesi için geçen aylarda imaj değiştiren Bergüzar Korel, sarışın olmuştu. Sarışın haliyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen oyuncu, son olarak bir dergi için kamera karşısına geçti. Korel, son pozlarıyla bu kez Sinem Kobal'a benzetildi. Bergüzar Korel'in Sinem Kobal'a olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Sarışın halini gören Esra Erol sanmıştı... Bergüzar Korel yeni imajıyla bu kez de Sinem Kobal’a benzetildi! Görenler şaştı kaldı!

Halit Ergenç ile 14 yıl önce nikah masasına oturan Bergüzar Korel, bu evlilikten üç çocuk annesi olmuştu. Hamilelik sürecinde ve çocuklarını büyütürken setlerden uzak kalan Korel, şimdilerde yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sarışın halini gören Esra Erol sanmıştı... Bergüzar Korel yeni imajıyla bu kez de Sinem Kobal’a benzetildi! Görenler şaştı kaldı!

Yeni projesi için imaj değiştiren oyuncu, geçtiğimiz aylarda sarışın olmuştu.

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Sarışın halini gören Esra Erol sanmıştı... Bergüzar Korel yeni imajıyla bu kez de Sinem Kobal’a benzetildi! Görenler şaştı kaldı!

Sarışın hali sosyal medyada yankı uyandıran Bergüzar Korel, yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti.

Sarışın halini gören Esra Erol sanmıştı... Bergüzar Korel yeni imajıyla bu kez de Sinem Kobal’a benzetildi! Görenler şaştı kaldı!

BU KEZ DE...

Son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Korel, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarışın halini gören Esra Erol sanmıştı... Bergüzar Korel yeni imajıyla bu kez de Sinem Kobal’a benzetildi! Görenler şaştı kaldı!

Ünlü oyuncunun son halini görenler, "Şimdi de Sinem Kobal'a benzemiş" yorumlarında bulundu.

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