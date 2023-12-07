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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan 14 yaşındaki kaset kapağında "Serkan Burak" olan gerçek adıyla hayranlarını şaşırttı! Alişan'ın çocukluğu oğluna benzetildi...
Giriş Tarihi: 07.12.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 13:45

Şarkıcı Alişan 14 yaşındaki kaset kapağında "Serkan Burak" olan gerçek adıyla hayranlarını şaşırttı! Alişan'ın çocukluğu oğluna benzetildi...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki küçük şarkıcı Alişan'dan başkası değil. Sevilen şarkıcı Alişan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile hayranlarını geçmişe götürdü. Alişan ilk olarak müzik piyasasına "Serkan Burak" adı ile girmişti. Bir zamanların çocuk şarkıcılarından olan Serkan Burak yani Alişan 14 yaşındaki kasetinin kapağını paylaşarak babasına teşekkür etti. Alişan'ın çocukluk hali oğlu Burak'a çok benzetildi... Alişan'a "Burak babasının kopyasıymış" yorumları yağdı. İşte Alişan'ın nostaljik paylaşımı...

Şarkıcı Alişan 14 yaşındaki kaset kapağında Serkan Burak olan gerçek adıyla hayranlarını şaşırttı! Alişan’ın çocukluğu oğluna benzetildi...

Sevilen şarkıcı Alişan son olarak sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Hayranlarını 33 yıl öncesine götüren Alişan'ın 14 yaşındaki kaset kapağında gerçek adını görenler oldukça şaşırdı.

Şarkıcı Alişan 14 yaşındaki kaset kapağında Serkan Burak olan gerçek adıyla hayranlarını şaşırttı! Alişan’ın çocukluğu oğluna benzetildi...

Hepimiz onu Alişan olarak biliyoruz ama sevilen sanatçı müzik dünyasına ilk adım attığında gerçek adı olan Serkan Burak'ı kullanıyordu.

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Şarkıcı Alişan 14 yaşındaki kaset kapağında Serkan Burak olan gerçek adıyla hayranlarını şaşırttı! Alişan’ın çocukluğu oğluna benzetildi...

Daha sonra sahne adını Alişan olarak değiştiren sanatçı daha önce de nostaljik paylaşımda bulunmuştu ama bu sefer oldukça eskiye 33 yıl öncesine gitti.

Şarkıcı Alişan 14 yaşındaki kaset kapağında Serkan Burak olan gerçek adıyla hayranlarını şaşırttı! Alişan’ın çocukluğu oğluna benzetildi...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki küçük şarkıcı Alişan'dan başkası değil. Bir zamanların çocuk şarkıcılarından olan Serkan Burak Tektaş yani Alişan 14 yaşındaki kasetinin kapağını paylaşarak babasına teşekkür etti.

Şarkıcı Alişan 14 yaşındaki kaset kapağında Serkan Burak olan gerçek adıyla hayranlarını şaşırttı! Alişan’ın çocukluğu oğluna benzetildi...

"Sene 1990..14 yaşındayım, bir haftada repertuar yapıldı, 3 günde 14 şarkı çalındı, 1 günde 14 şarkı okundu ve Serkan Burak 10 bin baskıyla piyasaya çıktı... 5 bini biz almıştık, 5 binde dağıtıldı :) Bunların hepsini babam tek başına yaptı...Teşekkür ederim baba." diyen Alişan'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

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