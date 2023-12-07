Giriş Tarihi: 07.12.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 13:45

Şarkıcı Alişan 14 yaşındaki kaset kapağında "Serkan Burak" olan gerçek adıyla hayranlarını şaşırttı! Alişan'ın çocukluğu oğluna benzetildi...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki küçük şarkıcı Alişan'dan başkası değil. Sevilen şarkıcı Alişan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile hayranlarını geçmişe götürdü. Alişan ilk olarak müzik piyasasına "Serkan Burak" adı ile girmişti. Bir zamanların çocuk şarkıcılarından olan Serkan Burak yani Alişan 14 yaşındaki kasetinin kapağını paylaşarak babasına teşekkür etti. Alişan'ın çocukluk hali oğlu Burak'a çok benzetildi... Alişan'a "Burak babasının kopyasıymış" yorumları yağdı. İşte Alişan'ın nostaljik paylaşımı...