Giriş Tarihi: 02.06.2021 16:11Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 16:14
Şarkıcı Bengü ezber bozdu! 4 aylık hamile olan Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!
Ünlü şarkıcı Bengü, mutlu evliliğiyle sanat dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Selim Selimoğlu ile Ağustos 2018'de nikah masasına oturan Bengü, tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında anne olmanın sevincini yaşamıştı. 42 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Bu kez bir erkek bebek bekleyen ikiliden Bengü, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Şarkıcı, bebeğinin ismini ilk kez açıkladı.