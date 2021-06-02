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Haberler Galeri Şarkıcı Bengü ezber bozdu! 4 aylık hamile olan Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 16:14

Şarkıcı ezber bozdu! 4 aylık hamile olan ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!

Ünlü şarkıcı , mutlu evliliğiyle sanat dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. İş insanı ile Ağustos 2018'de nikah masasına oturan , tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında anne olmanın sevincini yaşamıştı. 42 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Bu kez bir erkek bebek bekleyen ikiliden Bengü, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Şarkıcı, bebeğinin ismini ilk kez açıkladı.

Şarkıcı Bengü ezber bozdu! 4 aylık hamile olan Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!

Şarkıcı , önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yeğeni ile birlikte alışveriş yapan ve karnının iyice belirginleştiği görülen , gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şarkıcı Bengü ezber bozdu! 4 aylık hamile olan Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan , "Haberi ilk duyduğumuzda çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Bengü ezber bozdu! 4 aylık hamile olan Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!

BEBEĞİNE VERECEĞİ İSMİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, oğluna isim olarak eşi 'nun adını vermeyi düşündüklerini söyledi.

Şarkıcı Bengü ezber bozdu! 4 aylık hamile olan Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!

, konuyla ilgili, "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior '' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık" dedi.

Şarkıcı Bengü ezber bozdu! 4 aylık hamile olan Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!

"ŞU ANA KADAR ÖYLE BİR DURUM OLMADI"

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen , aşerme durumuyla ilgili, "İkinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine. Şu ana kadar bir durum olmadı" şeklinde konuştu.

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