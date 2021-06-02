Şarkıcı Bengü ezber bozdu! 4 aylık hamile olan Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı duyanlar şaştı kaldı!

"ŞU ANA KADAR ÖYLE BİR DURUM OLMADI"

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Bengü, aşerme durumuyla ilgili, "İkinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine. Şu ana kadar bir durum olmadı" şeklinde konuştu.