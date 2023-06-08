Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz celse müşteki sanık Öykü Uslu eski sevgilisi hakkındaki şikâyetlerinden vazgeçerek '' Daha fazla uzamasını istemedim çünkü çok fazla göz önünde yaşanan bir olay oldu. Bu beni rahatsız etti eminim karşı tarafı da rahatsız etmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Bugün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman katıldı.

