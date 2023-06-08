Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:04
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
12:06
Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...
Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddia edilmişti. Davalık olan eski sevgililerden şaşırtan hamle geldi. Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni bir gelişme yaşandı...