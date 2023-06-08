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Haberler Galeri Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:06

Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddia edilmişti. Davalık olan eski sevgililerden şaşırtan hamle geldi. Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni bir gelişme yaşandı...

Deniz YUSUFOĞLU
Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddia edildi.

Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ
Geçtiğimiz celse müşteki sanık Öykü Uslu eski sevgilisi hakkındaki şikâyetlerinden vazgeçerek '' Daha fazla uzamasını istemedim çünkü çok fazla göz önünde yaşanan bir olay oldu. Bu beni rahatsız etti eminim karşı tarafı da rahatsız etmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Bugün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman katıldı.

Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...

AKMAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ
Müşteki sanık Çağatay Akman, " Öykü Uslu hakkındaki şikayetimi geri çekiyorum, nitekim o da benim hakkımdaki şikayetinden vazgeçmişti, vazgeçmeyi kabul ediyorum ancak Furkan Ayaz hakkındaki şikayetimi devam etmektedir" dedi.

Şarkıcı Çağatay Akman ile eski sevgilisi Öykü Uslu arasındaki darp davasında yeni gelişme! Kapısına dayanıp...

Hakim, bir dahaki celse tanık dinleneceğini belirterek duruşmayı erteledi.

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