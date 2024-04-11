Giriş Tarihi: 11.04.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
14:33
Şarkıcı Ceylan kızı Melodi ile damadını Kanada'da ziyaret etmişti... Ceylan'ın kızı Melodi ile vedalaşması duygulandırdı!
Ünlü türkücü Ceylan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde sıkça yer aldı. Ünlü sanatçı Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitti. Ünlü şarkıcı buradan kızıyla New York'a geçmişti. Hasret gideren anne-kızın paylaşımları büyük beğeni topladı. Misafirlik bitti... Ceylan kızı Melodi ve damadına veda ederek İstanbul'a döndü. Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'ye vedası duygulandırdı...