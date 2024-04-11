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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan kızı Melodi ile damadını Kanada'da ziyaret etmişti... Ceylan'ın kızı Melodi ile vedalaşması duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 14:33

Şarkıcı Ceylan kızı Melodi ile damadını Kanada'da ziyaret etmişti... Ceylan'ın kızı Melodi ile vedalaşması duygulandırdı!

Ünlü türkücü Ceylan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde sıkça yer aldı. Ünlü sanatçı Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'u ziyarete gitti. Ünlü şarkıcı buradan kızıyla New York'a geçmişti. Hasret gideren anne-kızın paylaşımları büyük beğeni topladı. Misafirlik bitti... Ceylan kızı Melodi ve damadına veda ederek İstanbul'a döndü. Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'ye vedası duygulandırdı...

Şarkıcı Ceylan kızı Melodi ile damadını Kanada’da ziyaret etmişti... Ceylan’ın kızı Melodi ile vedalaşması duygulandırdı!

Çocuk yaştan itibaren sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan işlerine kısa bir ara verip, soluğu Kanada'da yaşayan kızı Melodi'nin yanında almıştı.

Şarkıcı Ceylan kızı Melodi ile damadını Kanada’da ziyaret etmişti... Ceylan’ın kızı Melodi ile vedalaşması duygulandırdı!

HERKESİ HÜZÜNLENDİRDİ

Kanada'da yaşayan kızını ziyarete giden Ceylan, kızına kavuştuğu anları paylaşarak herkesi hüzünlendirmişti.

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Şarkıcı Ceylan kızı Melodi ile damadını Kanada’da ziyaret etmişti... Ceylan’ın kızı Melodi ile vedalaşması duygulandırdı!

Şarkıcı Ceylan Kanada'da yaşayan kızına kavuştu! Şarkıcı Ceylan o duygusal kavuşma anlarını paylaştı!

Şarkıcı Ceylan kızı Melodi ile damadını Kanada’da ziyaret etmişti... Ceylan’ın kızı Melodi ile vedalaşması duygulandırdı!

Hasret gideren anne-kızın paylaşımları büyük beğeni toplamıştı. Misafirlik bitti... Ceylan kızı Melodi ve damadına veda ederek İstanbul'a döndü. Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi'ye vedası duygulandırdı...

Şarkıcı Ceylan kızı Melodi ile damadını Kanada’da ziyaret etmişti... Ceylan’ın kızı Melodi ile vedalaşması duygulandırdı!

KANADA'DAN NEW YORK'A GEÇTİLER

Kızı ile damadının yanına giden Ceylan, onlarla birlikte Kanada'dan New York'a geçmişti.

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