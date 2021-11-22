Şarkıcı Ceylan’dan frikik şov! Ceylan’ın derin yırtmaçlı elbisesi ile çektiği halay sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Ceylan'ın halay şovu bu defa her şeyin önüne geçti. Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmüyor. Şimdilerde gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile de adından söz ettiriyor. Şarkıcı Ceylan son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Ceylan bu defa halayı ile sosyal medyayı salladı. Ceylan'ın derin yırtmaçlı mavi elbisesi ile halay şovu sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.