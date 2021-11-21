Şarkıcı Ceylan, derin yırtmacıyla halay çekti, beğeni yağmuruna tutuldu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Minibüslerinin üzerine uzanıp korsan taşımacılığa 'hayır' dediler! 21.11.2021 | 15:06
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Malatya’da aç kalan domuzlar şehre indi | Video 21.11.2021 | 14:27
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Şanlıurfa'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada | Video 21.11.2021 | 14:19
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Bingöl’ün yüksek kesimleri beyaza büründü | Video 21.11.2021 | 14:12
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Sahte kargocu ile internetten sipariş tuzağı | Video 21.11.2021 | 13:38
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Kars'ta nefes kesen cirit gösterisi | Video 21.11.2021 | 13:47
01:06
Yunusun tekne ile dansı kamerada | Video 21.11.2021 | 13:44
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Ağrı'da kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu! | Video 21.11.2021 | 13:04
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Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı | Video 21.11.2021 | 12:59
04:29
Tuzla'da şoke eden ölüm! Kan kusan adam bir anda yere yığıldı | Video 21.11.2021 | 12:58
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"Selamımı neden almadın" dedi, doktorun üstüne yürüdü | Video 21.11.2021 | 12:58
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Zeytinburnu’nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti | Video 21.11.2021 | 12:59
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Kumburgaz ve Selimpaşa'daki 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı | Video 21.11.2021 | 12:52
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Küçük kız kör nokta kurbanı oldu | Video 21.11.2021 | 12:57
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Elektrikli bisikletleri çaldı, kısa sürede yakalandı | Video 21.11.2021 | 12:49
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Kırıkkale'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 21.11.2021 | 12:43
Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan son olarak katıldığı programdaki halay şovu ile konuşuldu. Ceylan'ın derin yırtmaçlı elbisesi ile çektiği halay sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.