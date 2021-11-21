Video Yaşam Şarkıcı Ceylan, derin yırtmacıyla halay çekti, beğeni yağmuruna tutuldu | Video
Şarkıcı Ceylan, derin yırtmacıyla halay çekti, beğeni yağmuruna tutuldu | Video

Şarkıcı Ceylan, derin yırtmacıyla halay çekti, beğeni yağmuruna tutuldu | Video

21.11.2021 | 15:16

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Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan şarkıcı Ceylan son olarak katıldığı programdaki halay şovu ile konuşuldu. Ceylan'ın derin yırtmaçlı elbisesi ile çektiği halay sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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